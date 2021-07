Abschied nehmen im vertrauten Umfeld

Eine Sternenwiege ist jetzt beim Verein Bethanien Sternenkinder in Hausham stationiert. Die Spende übergaben (v.l.) Sabrina Fitz und Christian Köck von der Kreissparkasse an Leiterin Bianca Steinbauer.

Sternenkinder-Verein hilft Eltern mit mobilem Kuschelbett bei Trauerbewältigung

Wenn ein Kind in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstirbt, können Eltern oft nicht richtig Abschied nehmen. Der Verein Bethanien Sternenkinder hat nun einen Weg gefunden.

Landkreis – Zuerst habe sie es sich nicht vorstellen können, ihr totes Kind mit nach Hause zu nehmen, erzählt Elisabeth. Heute ist sie sich sicher: „Das waren die zwei besten Tage.“ Die 32-Jährige ist Mutter eines Sternenkinds: Ihr Sohn, der kleine Flori, starb, bevor er auf die Welt kam. Da war Elisabeth in der 30. Schwangerschaftswoche. Dass Elisabeth auf diese Weise Abschied nehmen konnte, ist einer neuen Anschaffung des Vereins Bethanien Sternenkinder zu verdanken: dem Cuddle Cot, wörtlich übersetzt etwa Kuschelbett.

Erinnerungen schaffen, um Trauer zu bewältigen

Der Verlust eines Kindes kann traumatisch sein, weiß Bianca Steinbauer. Die Therapeutin leitet die Bethanien Sternenkinder Oberland/Inntal, eine Beratungsstelle für Familien, deren Kind in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstirbt. Wichtig sei, den Müttern Zeit zu verschaffen. „Das geht oft viel zu schnell“, sagt Steinbauer und meint den Prozess des Abschiednehmens. Dabei sei es für die Trauerarbeit ungemein wichtig, Erinnerungen zu schaffen. „Man muss das Kind kennenlernen, damit man es gut verabschieden kann“, weiß Steinbauer.

Totes Kind in Sternenwiege mit nach Hause nehmen

Zeit bekommen die Mütter zum Beispiel durch den Cuddle Cot, der seit Kurzem in Steinbauers Beratungsstelle stationiert ist. Die Sternenwiege, eine Art mobiles Kühlgerät, ermöglicht es betroffenen Eltern, ihr totes Kind mit nach Hause nehmen. Dabei wird der kleine Körper in eine Wiege gelegt, die mit Hilfe des kleinen blauen Geräts gekühlt wird. „Mehrere Tage sind vom Bestattungsrecht erlaubt“, berichtet Steinbauer.

+ Dank des Cuddle Cots konnten Elisabeth aus Gmund und ihre Familie zu Hause Abschied von ihrem kleinen Flori nehmen, der vor der Geburt verstarb. © privat

Auch wenn es ein ungewohnter Schritt für Elisabeth und ihre Familie war, sie möchte die Zeit nicht missen. Teile der Familie seien anfangs zwar skeptisch gewesen. „Aber ein paar Tage danach kamen sie zu mir und meinten, dass sie froh sind, den Flori kennengelernt zu haben“, erzählt die Mutter, die in Gmund lebt. Dass Steinbauer den Cuddle Cot verleihen kann, ist der Spendenbereitschaft der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee zu verdanken. Die Traumapädagogin hatte in einem Artikel von dem Gerät gelesen. In England hätten 90 Prozent der Kliniken ein solches Gerät, während es in Deutschland nur fünf Stück gebe, berichtet Steinbauer. „Ich dachte, das wäre eine lohnenswerte Anschaffung, und habe mich nach einer Finanzierung umgesehen“, erzählt die Therapeutin. Denn das kleine Gerät kostet rund 3000 Euro.

Kreissparkasse finanziert 3000 Euro teure Anschaffung

In Sparkassen-Regionalleiter Christian Köck und Sabrina Fitz, Teamleiterin Privatkunden, fand sie bereitwillige Unterstützer. „Wir sind so froh, solche Anfragen zu kriegen, das unterstützen wir gern“, sagt Köck. Schließlich sei nicht in Geld aufzuwiegen, was durch das Gerät an Emotionen geschaffen wird. Elisabeth sagt, sie wünsche es anderen Sternenkind-Eltern, dass sie den Schritt auch probieren und ihr Kind mit nach Hause nehmen. Auch wenn es zunächst Mut kostet. „Wir wollten es erst nur für ein paar Stunden. Daraus wurden zwei Tage“, erzählt die Gmunderin.

Kostenloses Beratungs- und Betreuungsangebot

Weitere Informationen gibt es unter www.betha nien-stiftung.de/angebote/bethanien-sternenkinder/sternenkinder-oberland-inntal-ehemals-miesbach-otterfing/. Das kostenlose Angebot beinhaltet unter anderem angeleitete Sternenkind-Mütter-Gruppen, Austausch für Mütter, die eine Schwangerschaft abbrechen mussten, und spezielle Rückbildungskurse. Auch das offene Sternenkinder-Café findet ab September 2021 wieder regelmäßig statt. Das Einzugsgebiet der Beratungsstelle mit Sitz in Hausham erstreckt sich über die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Rosenheim und den südlichen Landkreis München.

Andreas Wolkenstein

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Miesbach-Newsletter.