Älter als der Schöllerschacht: Bergmannsverein Hausham feiert 140-Jähriges nach

Älter als der Schöllerschacht: Bergmannsverein Hausham feiert 140-Jähriges

Industrie vor Idylle: die Ortsansicht von Hausham während der Bergbauzeit. Links im Bild der Förderturm, rechts hinten St. Anton und die Haushamer Alm. © Gemeinde HAUSHAM

22 Jahre nach Beginn des Kohleabbaus in Hausham gründeten die Kumpel den Bergmannsverein St. Barbara Hausham. Der feiert am kommenden Sonntag sein 140-jähriges Bestehen.

Hausham – Eine Nachfeier der Nachfeier? Dazu war Fritz Wirth dann doch nicht mehr bereit. 2022 entschieden sich der Vorsitzende des Bergmannsvereins St. Barbara Hausham und seine Kollegen im Vorstand wegen der nach wie vor unklaren Pandemielage noch schweren Herzens dazu, den Festakt zum 140-jährigen Bestehen um ein Jahr zu verschieben. Mit dem großen Vereinsjahrtag am 18. Juni auf dem Haushamer Volksfest war auch schnell ein würdiger Rahmen gefunden. Doch dann drohte die nächste Hürde: die Absage des Fests durch dessen Wirt Hans Seidl (wir berichteten). Doch diesmal blieb der Chef des Barbaravereins unnachgiebig. Ein zweites Mal wollte er sich das Jubiläum nicht ausreden lassen. So bleibt es nun dabei. Und die Knappen und ihre Gäste ziehen nach der Kirche eben in den Alpengasthof Glück Auf statt ins Festzelt.

Die Geselligkeit war es auch, die die Bergleute schon in der Frühphase des von 1860 bis 1966 andauernden Kohlebergbaus in Hausham zur Gründung des Vereins veranlasste. Wie eine Familie sei die Belegschaft gewesen, erzählt Wirth. Die gemeinsame Einkehr nach Schichtende eher die Regel als die Ausnahme. Die schwere und auch risikobehaftete Arbeit unter Tage schweißte die Kumpel zusammen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich 1882 und damit noch zwei Jahre vor dem Abteufen des 525 Meter tiefen Schöllerschachtes in einem ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara, unterstellten Verein organisierten.

Heute Mitgliedergewinnung im Fokus

Nach dem Ende des Haushamer Bergwerks 1966 änderte sich mit den Jahren auch die Aufgaben des Vereins. Weil altersbedingt immer mehr der ehemals aktiven Kumpel ausschieden, habe zuletzt die Gewinnung neuer Mitglieder an Bedeutung gewonnen. Auch wenn diese nicht mehr selbst unter Tage tätig waren, würden sie sich mit viel Herzblut für den Erhalt der Tradition im Ort einsetzen, berichtet Wirth. Bei bis zu zehn Terminen im Jahr würden sie in voller Bergmannsmontur ausrücken und damit an die Leistungen der Haushamer Kumpel erinnern – weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Um auch die Schattenseiten des Bergbaus nicht zu verschweigen, sammelte der Barbaraverein Spenden für Holztafeln mit den Namen der insgesamt 246 verstorbenen Mitarbeiter des Bergwerks. Seit 2014 hängt das Denkmal an der Außenmauer der Pfarrkirche St. Anton.

Größter Meilenstein war aber wohl die Eröffnung des Bergbaumuseums im Keller des Haushamer Rathauses zum 100-jährigen Jubiläum des Barbaravereins. Später übernahm dann der neu gegründete Interessenkreis die Betreuung und Pflege des Archivs mit Ausstellung. Eine Aufgabenteilung, die sich bis heute bewährt hat, findet Wirth. „Wir arbeiten bestens zusammen.“ Auch bei den Plänen für eine Wiedereröffnung des seit dem Abriss des alten Rathauses Anfang 2021 eingemotteten Museums ziehe man an einem Strang, versichert der Vorsitzende des Barbaravereins. Wie berichtet, will Bürgermeister Jens Zangenfeind in diesem Sommer einen Einblick in die weiteren Planungen geben.

Großes Jubiläumsfest

Um die Verbundenheit zwischen beiden Vereinen noch stärker zum Ausdruck zu bringen, übernahm der Barbaraverein auch die Partnerschaft der durch den Interessenkreis restaurierten Fahne aus dem Jahr 1850 (wir berichteten). Zum Jubiläumsfest am 18. Juni, das zugleich auch der gemeinsame Jahrtag aller Knappenvereine in der Umgebung ist, erwartet Wirth auch die Bergmanns- und Knappenvereine Leitzachtal, Peißenberg, Penzberg und Oberndorf (Tirol), den Bergwerksverein Marienstein sowie die Knappenkapelle Waakirchen. Letztere wird die musikalische Umrahmung des um 10 Uhr beginnenden Kirchenzugs (Aufstellung 9.30 Uhr) mit anschließendem Gottesdienst und Kranzniederlegung an den Gedenktafeln (11.30 Uhr) sowie des gemeinsamen geselligen Beisammenseins mit Mittagessen im Saal des Alpengasthof Glück Auf übernehmen. Ein sichtbares und hörbares Zeichen, dass die Bergwerksgeschichte in Hausham nicht vergessen ist.

