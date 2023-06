Traumhafter Standort für jede Plakatfirma

Von: Sebastian Grauvogl

Beliebte Reklamefläche: die Holzlagerhalle an der B307 in Agatharied. © tp

Es ist ein traumhafter Standort für jede Plakatfirma. Der Haushamer Bauausschuss hat jetzt über weitere Werbetafeln an der B307 in Agatharied diskutiert.

Hausham – Eine stark frequentierte und obendrein gern mal stauträchtige Bundesstraße: Was Autofahrer und Anwohner vorwiegend nervt, ist für Werbefirmen eine Premiumlage. So „schmücken“ bereits jetzt zwei Werbebanner die Holzlagerhallen an der B307 schräg gegenüber dem Gasthof Staudenhäusl in Agatharied. Jetzt lag dem Haushamer Bauausschuss ein Antrag auf zwei weitere, „wandmontierte Großflächen“ für diesen Standort vor. Wie Bauamtsleiterin Petra Sperl ausführte, will die Firma Ströer Außenwerbung die jeweils 3,83 Meter breiten und 2,83 Meter hohen Tafeln mit Aluminiumrahmen an den Südseiten der beiden straßenseitigen Gebäude anbringen.

Planungsrechtlich keine Einwände, aber...

Planungsrechtlich spreche nichts gegen die Werbeanlagen, da sich das Sägewerksgrundstück im Gewerbegebiet befinde. Anders als im Februar 2022, als eine 2,75 mal 8 Meter lange Tafel beantragt war, deren Dimensionierung Straßenbauamt und Polizei gleichermaßen wegen der drohenden Ablenkung der Autofahrer ablehnten, könnte man dieses Argument nun wegen der deutlich abgespeckten Größe nicht mehr heranziehen. Dennoch hatte Sperl einen möglichen Hinderungsgrund für die beiden zusätzlichen Tafeln ausgemacht: So sei laut der gemeindlichen Werbeanlagensatzung eine „störende Häufung“ jener Banner unzulässig. Nicht genauer definiert sei dabei jedoch, ab welcher Zahl diese Grenze erreicht ist.

„Agatharied soll dörflichen Charakter behalten“

Auch die Bauausschussmitglieder waren sich nicht sicher, wie sie mit dem Antrag umgehen sollten. „Agatharied sollte seinen dörflichen Charakter behalten“, fand Harda von Poser (Grüne). Zudem habe die Gemeinde keinen Einfluss, für welche Produkte auf den Tafeln geworben werde. Poser fragte daher, ob man die Nutzung auf heimische Unternehmen beschränken könne. Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) schüttelte den Kopf. Rein formell handle es sich bei der Werbung um ein eigenes Unternehmen, das man im Gewerbegebiet so nicht einfach untersagen könne.

Nur noch drei statt vier Werbetafeln

Als Pfund in die Waagschale werfen könnte die Gemeinde aber der laut Sperl vom Grundstückseigentümer gebrachte Vorschlag, die bestehende, frei stehende Werbetafel an der Längsseite der Halle zu entfernen. „Dann wären es insgesamt nur noch drei statt vier.“ Zangenfeind empfahl dem Gremium dafür, dem Antrag zuzustimmen, seinen Vollzug durch das Rathaus aber an den Rückbau des Bestands zu koppeln. Zumal bei einem ablehnenden Beschluss die Gefahr bestehe, dass das gemeindliche Einvernehmen durchs Landratsamt ersetzt werde. „Dann haben wir am Ende doch vier Werbeanlagen“, erklärte der Rathauschef.

Michael Ertl (SPD) empfahl dennoch lieber, den Antrag abzulehnen. „Wir haben eine Satzung, also berufen wir uns auch drauf“, sagte er. Damit waren am Ende auch die anderen Ausschussmitglieder einverstanden. Einstimmig wiesen sie den Beschlussvorschlag zurück – allerdings mit dem protokollarischen Hinweis, die Sache nach einer Entfernung der bestehenden Werbetafel durch den Eigentümer neu bewerten zu wollen.

