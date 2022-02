Agatharied: Unfallflucht am Krankenhaus - 1000 Euro Sachschaden

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht am Krankenhaus-Parkplatz in Agatharied. © Thomas Plettenberg

Am neuen Behelfsparkplatz des Krankenhauses in Agatharied ist ein Auto beschädigt worden. Der Verursacher hat sich entfernt - und wird nun von der Polizei gesucht.

Agatharied - Der neue Behelfsparkplatz am Krankenhaus Agatharied ist noch nicht lange in Betrieb - doch nun gab es einen ersten Zwischenfall. So wurde am Donnerstag, 3. Februar, zwischen 8.30 und 14.35 Uhr, ein Auto durch einen noch unbekannten Täter beschädigt.

Beim Ein- oder Ausparken Türe beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben der Polizeiinspektion Miesbach beschädigte der noch unbekannte Unfallverursacher „augenscheinlich beim Ein-/Ausparken einen grünen Fiat 500XL an dessen hinterer, linken Türe“. Der Verursacher entfernte sich danach, „ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein“, wie die Polizei mitteilt.

Am Fiat sei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Miesbach bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08025/299-0.

