Alle Filme fünf Euro: Kinofest soll Flaute der Kinos beenden

Von: Christian Masengarb

Teilen

Jeder Film für fünf Euro und Sondervorstellungen: Katha Sohnius vom Oberland Kinocenter und Tausende Filmhausbetreiber deutschlandweit wollen mit dem Kinofest am Wochenende die Corona-Flaute überwinden. © Thomas Plettenberg

Trotz Lockdown-Ende gingen zuletzt weniger Menschen ins Kino als vor Corona. Das Kinofest am Wochenende soll die Flaute beenden. Katha Sohnius (28) vom Oberland Kinocenter in Hausham erklärt die Details.

Hausham – An diesem Wochenende (10./11. September) startet auch in den Landkreis-Kinos das deutschlandweite Kinofest. Wir haben aus diesem Anlass mit Katha Sohnius (28) vom Oberland Kinocenter in Hausham darüber gesprochen, wie der Sommer gelaufen ist und welche Hoffnungen sie in das Kinofest setzt.

Alle Filme fünf Euro: Kinofest soll Flaute der Kinos beenden

Frau Sohnius, auch im Oberland Kinocenter durften die Menschen im Sommer ohne Corona-Regeln Filme genießen. War alles wieder wie früher?

Wir merken schon Unterschiede. Im Vergleich zur Zeit direkt nach Corona kommen wieder mehr Menschen ins Kino. Aber wir merken noch, dass die Leute zurückhaltender sind. Besucherzahlen wie vor Corona haben wir noch lange nicht erreicht.

Auch nicht dank „Top Gun“ und „Guglhupfgeschwader“?

Auch diese Filme sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Top Gun“ hätte vor Corona am ersten Wochenende deutschlandweit bestimmt 1,5 Millionen Besucher gebracht. Jetzt waren es 600 000 – und das war für die Zeit nach Corona schon super. Das spiegelt auch die Lage bei uns in Hausham wider.

Woran liegt das? Scheuen die Menschen noch den Kontakt?

Am Anfang haben die Menschen noch Wohlfühlstand gebraucht und einen Sitz zwischen Gruppen freigelassen. Inzwischen verhalten sich die meisten aber wieder wie immer. An der Kontaktscheu liegt es eher nicht.

Woran dann?

Pauschalieren kann man das nicht. Ein Faktor ist das Angebot: Während Corona haben viele Drehs gestoppt. Dadurch fehlt noch Material. Es ist also nicht so, dass nur noch halb so viele Menschen ins Kino gehen wie früher. Es gibt Filme, die gut laufen. Pauschal kann man nur sagen, dass insgesamt weniger los ist.

Nun soll das Kinofest die Trendwende bringen. Meinen Sie, das klappt?

Ja! Weil das Kinofest bundesweit stattfindet, wird mehr über das Kino gesprochen. Das merken wir an den vielen Anfragen, die wir in Sozialen Medien bekommen. Viele Menschen kommen am Wochenende erstmals seit Langem wieder zu uns. Ich glaube an die Trendwende.

Zum Kinofest bieten viele Kinos Sondervorstellungen an. Sie auch?

Wir haben vier Kinderfilme im Programm, die sonst aktuell nicht bei uns laufen, aber bei Kindern gut angekommen sind, zum Beispiel „Paw Patrol“. Für die Erwachsenen bringen wir beide Teile von „Top Gun“ hintereinander. Der erste Film ist fast 40 Jahre alt. Viele habe ihn nie auf der großen Leinwand gesehen. Außerdem zeigen wir aktuelle Filme wie „Guglhupfgeschwader“ und „Minions“,

Meinen Sie, Sie können dauerhaft Filmfans zurückgewinnen, die während Corona etwa zu Netflix abgewandert sind?

Streaming ist nicht die große böse Konkurrenz für uns. Netflix und Co. bieten ein vielfältigeres Programm, das gut parallel laufen kann. Im Kino haben die Menschen aber ein Erlebnis. Egal, wie das Heimkino ausgestattet ist, einen Film auf der großen Leinwand zu sehen, ist etwas Besonderes. Ich wünsche mir, dass das den Filmfans wieder ins Bewusstsein rückt.

Sie machen sich keine Sorgen ums Kino?

Ich hoffe, dass die Auflagenzeit vorbei ist. Dann füllen sich die Kinosäle wieder.

Und wenn im Herbst neue Auflagen kommen?

Wir schauen besorgt auf den Herbst. Grundsätzlich können wir mit Auflagen wie einer Maskenpflicht arbeiten. Das ist wirtschaftlich umsetzbar und stört die Gäste nicht. Schwieriger wird es, wenn wir in 2 G rutschen. Das könnte problematisch werden. Gespalten sind wir auch, weil schon seit zwei Monaten darüber gesprochen wird, was sein könnte. Klar, Maßnahmen müssen bei vielen Infektionen sein. Jetzt schon zu diskutieren, bringt die Leute aber durcheinander, was nun gilt. Viele bleiben dann lieber zuhause. Das macht uns Sorgen.

Noch gibt’s keine Auflagen.

Also auf zum Kinofest!

Weitere Infos

zum Kinofest gibt es unter www.oberland-kinocenter.de oder auf der Internetseite Ihres lokalen Kinos.