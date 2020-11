Zu Allerheiligen kommt für viele die Trauer um Angehörige wieder zurück. Michaela Bayer, Trauerrednerin und Palliativkrankenschwester, erklärt, was dann hilft.

Hausham – Michaela Bayer (26) kennt sich mit Trauer aus: Die gebürtige Haushamerin hat in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Wochenenden frei gehalten und Urlaub von ihrem Job als Palliativkrankenschwester im Klinikum Großhadern in München genommen, um Zusatzausbildungen als Trauerbegleiterin und Trauerrednerin abzuschließen. Zu Allerheiligen am Sonntag haben wir mit ihr über den Umgang mit Trauer, Hilfe beim Abschied und ihre Sicht auf den Tod gesprochen.

Allerheiligen: „Es gibt keine falsche Art zu trauern“

Frau Bayer, Sie sind Palliativkrankenschwester, Trauerbegleiterin und Trauerrednerin. Warum beschäftigen Sie sich so viel mit Themen, die viele fürchten?

Ich sehe den Tod nicht als etwas Schlimmes. Er ist das natürliche Ende des Lebens. Damit will ich die Menschen nicht alleine lassen. Ich will Patienten, die an Atemnot leiden, an Übelkeit und Schmerzen, so gut wie möglich die Angst vor dem Tod nehmen. Sie sollen in Frieden sterben dürfen. Deswegen habe ich die Zusatzausbildungen gemacht.

+ Michaela Bayer (26), Palliativkrankenschwester, Trauerbegleiterin und Trauerrednerin © Privat

Was hilft Menschen, in Frieden zu sterben?

Mir ist es wichtig, die Angehörigen mitzunehmen. Selbst kaum ansprechbare Sterbende merken, wenn Unruhe und Anspannung im Raum sind. Dann werden auch sie unruhig. Ich versuche, die Angehörigen aus der Verzweiflung holen. Wenn sie den Sterbenden an der Hand streicheln oder ihm seine Lieblingsmusik vorspielen, können sie ihm auf seinem letzten Weg etwas Gutes tun. Das beruhigt ihn und hilft den Angehörigen beim Verarbeiten. Das ist eine wichtige Botschaft: Es darf beides sein, Trauer und Akzeptanz.

Wie unterschiedlich reagieren Angehörige nach dem Tod?

Sehr unterschiedlich. Manche fangen sofort an zu weinen. Andere kuscheln sich noch einmal an den Verstorbenen. Wieder andere sind sehr distanziert und trauen sich nicht, den Toten anzufassen.

Wie gehen Sie mit dieser Vielfalt um?

Ich hole die Menschen dort ab, wo sie emotional gerade sind. Jeder denkt, andere würden sich in diesen Situationen genauso verhalten, wie er es selbst tun würden. Wenn sie anders reagieren, ist es wichtig, sie nicht zu verurteilen. Es gibt nur richtige Arten zu trauern, keine falsche. Ich helfe den Menschen bei ihrer persönlichen Art der Bewältigung.

Überraschen Trauernde Sie manchmal?

Oft sogar. Ein Mann hat über Wochen jeden Tag seine Frau besucht, die bei uns auf Station lag. Als die Frau gestorben ist, haben wir uns auf ein langes Gespräch eingestellt. Doch der Mann war schon zurückhaltend, als wir ihm am Telefon die Nachricht überbrachten. Vor seiner Frau stand er dann sehr ruhig da, fast ohne Reaktion. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.

Wie haben Sie reagiert?

Ich kannte den Mann ja seit Wochen. Also habe ich gesagt: „Da hätte ich eine ganz andere Reaktion von Ihnen erwartet.“ Er meinte: „Ich auch.“ Aber er hatte sich wochenlang jeden Tag verabschiedet. Jetzt hatte er so viel im Kopf, dass er nicht weinen konnte. Den Bestatter, die Beerdigung, die Familie. Viele Menschen trauern erst richtig, wenn sie diese Belastungen los sind.

Was empfehlen Sie trauernden Menschen, gerade jetzt an Allerheiligen?

Das Wichtigste ist, sich in seiner Trauer zu akzeptieren, egal wie sie aussieht. Auf sich zu schauen und sich Zeit zu geben. Trauernde müssen nicht in drei Monaten wieder lächelnd zurück im Job und erfolgreich sein. Gerade Jahrestage oder Allerheiligen bringen die Trauer zurück. Das ist okay. Es gibt keinen Zeitpunkt, ab dem man nicht mehr trauern darf. Trauer hört nie auf. Genauso ist es in Ordnung, wenn die Tränen nicht sofort fließen. Wer merkt, er schafft das alles nicht, kann mit anderen reden und Hilfe suchen. Bei Freunden, Familie oder professionellen Trauerhelfern.

Es ist auch schön, jemanden gehabt zu haben, der einem so wichtig ist. Wie stellen Sie diesen Aspekt als Trauerrednerin heraus, wenn Sie den Verstorbenen nicht kannten?

Ich lerne den Verstorbenen durch Gespräche mit Angehörigen kennen. Ich will ihn darstellen, wie er war, seine guten Seiten und seine Ecken und Kanten. Für die Gespräche nehme ich mir viel Zeit, denn für Angehörige sind sie Teil der Bewältigung. Sie brauchen Raum, damit ihre Trauer fließen kann. Wenn die Witwe anfängt zu weinen, will ich nicht auf die Uhr schauen müssen. Ich will sie unterstützen.

Sie erleben viel Trauer. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin schon emotional. Es ist keine Trauer, weil ich den Verstorbenen nicht kannte. Aber wenn ich keine Gefühle mehr habe, wenn Menschen trauern, muss ich aufhören. Es wäre unprofessionell, selbst in Tränen auszubrechen und mein eigenes Leid in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ich bin ein Mensch, der über einen anderen sprechen darf. Da dürfen die Angehörigen merken, wie es mich berührt.