Altes Rathaus Hausham: 60 Wohnungen geplant - 20 für „Normalverdiener“

Die Zukunft des alten Haushamer Rathauses wird konkreter. Die Gemeinde hat sich für einen Investor entschieden. 2021 soll der Bau von 60 Wohnungen mit Tiefgarage starten.

Hausham – 60 Wohnungen in zentraler Lage zwischen Miesbach und Hausham, Berge und Seen in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar: ein absoluter Glückstreffer für Investoren, möchte man meinen. Wenn da nicht das Kleingedruckte wäre. Das nämlich besagt, dass ein Drittel der Wohnungen mindestens 25 Jahre lang nicht in den freien Verkauf gehen dürfen, sondern zu ortsüblicher Miete angeboten werden müssen. Ein Hemmschuh, den sich in Zeiten überbordender Nachfrage kein Bauträger anziehen möchte? Weit gefehlt. So hatte die Gemeinde Hausham gleich mehrere Interessenten für den Kauf des alten Rathauses an der Hand.

Mittlerweile habe man sich für einen entschieden, teilt Bürgermeister Jens Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Im Januar werde man den notariellen Vertrag schließen und in die Bauleitplanung einsteigen. Im Frühjahr 2021 sollen die Bagger anrollen. Nach dem Abriss geht es dann erst mal nach unten. Die Grube für die Tiefgarage wird ausgehoben. Auch dies sei eine Bedingung der Gemeinde gewesen, betont der Rathauschef. Die große Anzahl an Wohnungen werde auch viele Fahrzeuge nach sich ziehen. „Wir möchten nicht, dass die oberirdischen Bereiche noch mehr mit parkenden Autos belastet werden“, sagt Zangenfeind. Vor allem nicht in der ohnehin schon stark frequentierten Rathausstraße.

Nicht nur wegen der Tiefgarage sei der Erhalt des Altbaus keine Option, erklärt Zangenfeind. „Dies ist zwar grundsätzlich schade, da es sich durchaus um ein prägendes Gebäude in der Gemeinde handelt.“ Allerdings sei der bauliche Zustand so schlecht, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll wäre. Hinzu komme die Ausrichtung des Baukörpers von Nord nach Süd und damit genau entgegengesetzt zu den anderen Wohnhäusern an der Rathausstraße. Obendrein sei eine Ost-West-Längsachse wesentlich günstiger für den Wohnwert. Zu guter letzt nennt Zangenfeind noch die Erschließung der Räume über einen Mittelgang. „Nicht mehr zeitgemäß für ein Wohnhaus“, findet er.

Unberührt bleibe dafür die Unterführung, die Fußgängern ein Kreuzen der B 307 und damit einen gefahrlosen Weg zum Friedhof ermöglicht. Immerhin eine Schonfrist gibt es laut Zangenfeind für das im Untergeschoss des alten Rathauses untergebrachte Bergbaumuseum. „Der Grundstückskäufer ist damit einverstanden, dass das Museum die Räumlichkeiten im kompletten Jahr 2020 weiter nutzen kann.“ Frühestens Ende März 2021 und damit kurz vor Beginn es Abrisses müssten die ehemaligen Kumpel die Kisten packen. Damit sie dann nicht auf der Straße stehen, lässt die Gemeinde bekanntlich einen Einzug in den Förderturm prüfen. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und einen Plan für die Zukunft des Museums erwartet Zangenfeind im Frühjahr 2020.

Zukunftsfähig soll auch die Nachfolge des alten Rathauses sein. Mit den rund 20 bezahlbaren Wohnungen wolle es die Gemeinde Normalverdienern wie Krankenhausmitarbeitern oder Angestellten im Öffentlichen Dienst ermöglichen, sich eine „vernünftige“ Unterkunft leisten zu können. Wer die ortsübliche Miete nicht bezahlen kann, könne einen Zuschuss beim Landratsamt beantragen. Der Bürgermeister betont explizit, dass es sich dabei aber nicht um Sozialwohnungen handeln wird, sondern eben um ein Angebot für Normalverdiener. Gerade für diese Zielgruppe sei der Wohnungsmarkt in Hausham „sehr angespannt“. Zangenfeind: „Und genau hier wollen wir ansetzen.“

Der Bürgermeister macht keinen Hehl daraus, dass er lieber alle Wohnungen im günstigen Segment gesehen hätte. Tatsächlich habe man diese Variante auch ausgeschrieben. Gemeldet habe sich aber lediglich ein einziger Bauträger, berichtet Zangenfeind. „Und der hätte so wenig für das Grundstück gezahlt, dass es nicht mehr wirtschaftlich vertretbar gewesen wäre.“