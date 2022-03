Altlasten in Hausham: So aufwendig wird die Sanierung der Mülldeponie Freudenreich

Von: Sebastian Grauvogl

Wird saniert: Die unter der Wiese im linken Bereich des Fotos befindliche frühere Mülldeponie Freudenreich an der Tegernseer Straße in Hausham wird abgedichtet. © Thomas Plettenberg

Die Sanierung der früheren Mülldeponie Freudenreich in Hausham wird aufwendiger als gedacht. Der Grund: Im Untergrund rumort es stärker als angenommen. Jetzt aber steht der Zeitplan fest.

Hausham – Der Müll schlummert nicht, er ist sogar ziemlich aktiv. So lässt sich zusammenfassen, was die Experten des Umweltberatungsbüros Tauw bei ihren Untersuchungen der früheren Deponie Freudenreich in Hausham herausgefunden haben. Immer wieder seien neue „Widrigkeiten“ hinzugekommen, die die bereits im August 2020 vorgestellte Sanierungsplanung verkompliziert hätten, berichtete Sachverständiger Matthias Schwalb nun im Gemeinderat. Jetzt aber stehe der Baubeginn fest.

Wie berichtet, wurden auf der knapp 20 000 Quadratmeter großen Fläche an der Tegernseer Straße kurz vor dem Ortsausgang Richtung Ostin bis 1968 Berge an Hausmüll abgeladen. Oberflächlich ist davon längst nichts mehr zu sehen, die unschönen Altlasten sind unter einer Wiese und einem kleinen Waldstück verschwunden. Doch sie drängen zurück ans Tageslicht, wie Schwalb anhand von Fotos zeigte.

Regen und Schneeschmelze würden immer wieder Müll aus dem Boden spülen, erklärte der Experte. In regelmäßigen Abständen würden Schrott- und Plastikteile in der Böschung auftauchen. Zudem sei das aus der Deponie ausgewaschene Sickerwasser, das in den Freudenreichgraben fließe, mit Schadstoffen belastet. Sogar die Garagen der benachbarten Wohnhäuser würden den Druck des Mülls zu spüren bekommen. So habe sich dieser im Lauf der Jahrzehnte immer weiter in deren Richtung geschoben. Im Bereich des Waldes komme es zudem zu Hangrutschungen, weiter vorne Richtung Straße auch zu Setzungen. „All das hat uns intensiv beschäftigt“, sagte Schwalb.

Sanierungsplan deutlich aufwendiger als angenommen

Das Ergebnis: ein im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf deutlich aufwendigere Sanierungsplan. So bleibt es zwar grundsätzlich bei einer Abdichtung des Areals (von unten nach oben) mit einer ein Zentimeter dicken Betonitschicht, zwei Zentimeter starken Drainagematten, gefolgt von 80 Zentimeter Rekultivierungsmaterial und 20 Zentimeter Oberboden. Neu hinzugekommen ist eine umfangreiche Böschungssicherung zum Wald und zu den Garagen hin. Um weitere Rutschungen zu verhindern, sollen Betonsäulen bis zu acht Meter in die Tiefe gerammt werden. Obendrauf kommt ein so genanntes Bewehrte Erde-System, das einen zwischen sechs und zehn Meter hohen Wall ergibt. Eine treppenförmige Gestaltung soll dem späteren Bewuchs bessere Chancen zum Anwurzeln bieten. „Drei Monate nach Fertigstellung ist es wieder grün“, so der Sachverständige Schwalb.

Zuerst aber muss einiges an Pflanzen weichen. Die ersten Rodungen hätten bereits begonnen, berichtete der Experte. Der Baustart erfolge im September mit der neuen Verrohrung des Freudenreichgrabens. Die eigentliche Sanierung der Deponie soll von April 2023 bis Oktober 2024 laufen. Die auf dem Gelände befindliche Gärtnerei muss dabei zwei Mal umziehen. Sie wechselt nach Fertigstellung des ersten Abschnitts auf diese Fläche, um später wieder auf ihren jetzigem Standort Fuß zu fassen. „Der Betrieb soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden“, betonte Schwalb.

Gemeinde muss nur geringen Kostenanteil tragen

Unbehelligt von der nun doch komplexeren Sanierung bleibt die Gemeindekasse. Hausham habe seinen Anteil von 70 000 Euro bereits geleistet, die übrige Summe von rund 3,5 Millionen Euro übernimmt die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB). Das Geld kommt aus einem Fonds, in den alle Kommunen in Bayern einzahlen. Dessen Projektleiter Rainer Toepel bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Haushamer Rathaus und bestätigte, dass es sich bei der Deponie Freudenreich um einen selten komplexen Fall „mit 1000 Details“ handle. „Für einfache Fälle sind wir nicht bekannt in Hausham“, gab Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) augenzwinkernd zurück. „Aber gemeinsam haben wir noch alles geschafft.“

