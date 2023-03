Am helllichten Tag: Einbrecher drischt mit Feuerlöscher auf Wohnungstür in Hausham ein

Von: Sebastian Grauvogl

Unerkannt verschwunden: der Einbrecher in Hausham (Symbolfoto). © Nicolas Armer/dpa (Symbolbild)

Nicht im Schutze der Nacht, sondern zur Frühstückszeit am Samstagmorgen hat ein Täter versucht, in eine Wohnung in Hausham einzubrechen. Die Nachbarin rief die Polizei.

Hausham - Von einem Einbruchsversuch zu einer „unglaublichen Tageszeit“ spricht die Polizeiinspektion Miesbach. Tatsächlich hat der Täter nicht den Schutz der Dunkelheit gesucht, um in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nagelbachstraße in Hausham einzudringen. Am Samstag, 11. März, gegen 9 Uhr und damit am helllichten Tag machte sich der Mann an der Wohnungstür zu schaffen. Und auch das nicht gerade unauffällig. Laute Schlageräusche waren im Treppenhaus zu hören.

Nachbarin beobachtet Täter durch Türspion

Die Bewohnerin der gegenüberliegenden Wohnung wurde davon aufgeschreckt und linste durch den Türspion. Dort beobachtete sie einen Mann, den sie der Polizei später wie folgt beschrieb: circa 1,80 Meter groß, schlank, vollkommen schwarz gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen.

Erfolgreich war der Täter bei seinem Einbruchsversuch nicht. Als er wieder verschwunden war, stellte sich laut Polizei heraus, dass er den Feuerlöscher aus dem Treppenhaus als Werkzeug verwendet hatte.

Zeugenhinweis der Polizei

Nun sucht die Polizei nach dem spurlos verschwundenen Mann. Zeugen werden gebeten, sich unter 08025/2990 zu melden.

