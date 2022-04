An der Grenze zwischen Hausham und Miesbach: Pumptrack und Basketballkorb geplant

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Könnte ein Vorbild für Hausham sein: das Pumptrack in Brannenburg (Kreis Rosenheim), das dank Kies ohne Bodenversiegelung auskommt. © Gemeinde Hausham

An der Grenze zwischen Hausham und Miesbach soll eine Freizeitanlage für Kinder und Jugendliche entstehen. Und auch für den Skaterpark scheint sich eine Lösung abzuzeichnen.

Hausham – Die Nähe zwischen Miesbach und Hausham in der Haidmühl nicht nur geografisch bedingt. Vielmehr haben sich die Nachbarn hier auch ideentechnisch die Bälle zugespielt. Den Aufschlag machte vor gut einem halben Jahr der Miesbacher FWG-Stadtrat Markus Seemüller. Er habe im Haushamer Rathaus wegen der gemeinsamen Errichtung eines Skaterparks mit Basketballkorb an der Gemeindegrenze angefragt, berichtete Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun im Stadtrat. Die Haushamer stiegen gern ins Spiel ein – und der Anstoß zu einem „interkommunalen Kinder- und Jugendprojekt“ war erfolgt.

Etliche Gespräche später konnte Zangenfeind nun einen konkreten Vorschlag präsentieren. Der sieht vor, dass die Gemeinde Hausham auf ihrer Flur nördlich des Wasserwerks und unmittelbar neben dem Radlweg von Agatharied nach Miesbach ein Pumptrack für junge Radler im Alter von fünf bis zwölf Jahren baut. Der gewünschte Basketballkorb könnte auf dem Grundstück der Energie Südbayern (ESB) südlich der Brücke der B472 aufgestellt werden. Die ursprünglich angedachte Skateanlage solle auf Miesbacher Gebiet, aber ebenfalls in der Haidmühl entstehen, erklärte Zangenfeind. Details wollte er aber nicht nennen, um der nächsten Stadtratssitzung Ende April nicht vorzugreifen.

Pläne bereits mit Landratsamt besprochen

Die Pläne fürs Pumptrack seien bereits mit dem Landratsamt abgesprochen, berichtete der Rathauschef. Aus Gründen des Natur- und Wasserschutzes werde man sich mit Kiesaufschüttungen sowie Hindernissen aus Naturmaterialien wie Holz begnügen und auf eine Asphaltierung verzichten. Als Vorbild könnte die Anlage in Brannenburg (Kreis Rosenheim) dienen, die (bei größerer Fläche) rund 50 000 Euro gekostet habe. In Hausham könnte man zudem auf einen Leader-Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Summe hoffen, erläuterte Zangenfeind.

Lesen Sie auch: Gemeinderat beschließt Bau von Pumptrack in Fischbachau

Besonders wichtig ist dem Bürgermeister die Einbindung der Zielgruppe: die Kinder und Jugendlichen. Sie hätten hier die Chance, sich bei einem von ihnen selbst gewünschten Projekt aktiv einzubringen. Dies begrüße auch das Jugendamt, bestätigte die kommunale Jugendpflegerin des Landkreises, Lena Renner. Sie kündigte an, den Nachwuchs bereits für die Ideensammlung an einen runden Tisch einzuladen. Um möglichst viele von ihnen zu erreichen, könne man an den Schulen, in Vereinen sowie im Jugendtreff Jute dafür werben. Erich Kogler (FWG) regte an, die Kinder und Jugendlichen auch beim Bau des Pumptrack mit anpacken zu lassen. Dann würden diese die Anlage später viel mehr wertschätzen.

Diskussionsbedarf gab es im Gemeinderat jedoch für den Standort quasi am nördlichsten Punkt Haushams. Markus Czernik (CSU) und Harda von Poser (Grüne) fürchteten, dass das Pumptrack deshalb eher von Miesbachern genutzt werde. „Für Haushamer ist der Weg dorthin viel zu weit“, meinte Czernik. Das Argument des direkt daran vorbeilaufenden Schulwegs zog für Poser nicht, da nur Realschüler und Gymnasiasten nach Miesbach radeln würden, nicht aber die altersmäßig für das Projekt eher relevanten Grundschüler.

SPD wegen Wasserschutz gegen Pumptrack

„Strikt dagegen“ war sogar Thomas Danzer (SPD). Ihn störte die Lage im Wasserschutzgebiet. Das sei eine sensible Zone, in die man nicht noch mehr Leute ziehen sollte. „Die Jugendlichen sollten wissen, was schützenswert ist“, sagte Danzer. Renner entgegnete, dass man genau diese Botschaft ins Pumptrack-Projekt integrieren könnte. „Nur wenn man in Berührung mit etwas kommt, lernt man dazu“, sagte die Sozialpädagogin.

Gegen die Stimmen der drei SPD-Gemeinderäte entschied sich das Gremium am Ende dafür, die Idee weiterzuverfolgen. Auch, weil es in Hausham keinen Alternativstandort gebe. Ob die Freizeitanlage am Ende mehr von Haushamer oder Miesbacher Kindern genutzt werde, sei zweitrangig, meinte Zangenfeind. „Wir sollten hier nicht in Gemeindegrenzen denken.“ Und Erich Eckmair (CSU), selbst Schöffe am Amtsgericht, ergänzte: „Jede Minute, in der die Jugendlichen weg von der Straße sind, zahlt sich aus.“

sg