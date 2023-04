Anderer Standort, anderer Klang: Neue Sirene für Feuerwehr Agatharied

Von: Sebastian Grauvogl

Bereit für die zweite Amtszeit: Kommandant Florian Maier (2.v.r.) und sein Stellvertreter Benedikt Weber (2.v.l.) mit Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (l.) und Kreisbrandrat Anton Riblinger. © privat

Auch etlichen Bürgern ist es schon aufgefallen: Die Sirene der Feuerwehr Agatharied klingt anders. Warum, erklärt Kommandant Florian Maier, der kürzlich zum zweiten Mal gewählt wurde.

Agatharied – Den Unterschied zu beschreiben, fällt selbst dem Kommandanten schwer. Zu hören sei er aber deutlich, sagt Florian Maier, der kürzlich bei der Hauptversammlung im Gasthaus Staudenhäusl erneut zum Chef der Freiwilligen Feuerwehr Agatharied gewählt wurde. Auch der Bevölkerung sei aufgefallen, dass die 2022 installierte neue Sirene im Ort anders klinge. Das ist keine Einbildung, sondern technisch bedingt, erklärt Maier auf Nachfrage unserer Zeitung.

Anders als das wohl mehr als 60 Jahre alte Vorgängermodell erzeuge die Sirene das typische Heulen elektrisch statt wie früher mit einem luftbetriebenen Laufrad. Und noch etwas hat sich verändert, wenn auch nur um wenige Dutzend Meter Luftlinie: der Standort der Warnanlage. Grund laut Maier: eine optimierte Beschallung des Ortes.

Neuer Standort und neue Technik für Sirene

Jahrzehntelang hat sich die Agatharieder Sirene auf dem Dach eines privaten Anwesens an der Fehnbachstraße befunden. Da altersbedingt ohnehin ein Austausch notwendig wurde, habe man sich auch gleich nach einer neuen Positionierung umgesehen, erklärt Maier. „Bei einer baulichen Veränderung braucht es immer eine neue Abnahme.“ So habe man hier gleich die sprichwörtlichen zwei Fliegen mit einer Klappe erwischen können. Auf Basis einer schalltechnischen Untersuchung am Computer, die sämtliche relevanten geografischen Daten wie Geländeunterschiede und Bebauungen einbezieht, habe man geeignete Standorte in Agatharied ermittelt.

Zunächst galt die Suche gemeindeeigenen Gebäuden, da hier das Einverständnis für die Installation keine Hürde sei. „Es war aber keins dabei, das exponiert genug gelegen ist“, berichtet Maier. Anders das unmittelbare Nachbarhaus der Feuerwehr, ein Wohngebäude der WBG. Dankenswerterweise hätten die Eigentümer ihr Dach dann auch für die Sirene zur Verfügung gestellt. Die Kosten von rund 10 000 Euro übernahm die Gemeinde Hausham. Für die Hausbewohner selbst sei die Lärmbelastung im Alarmfall übrigens überschaubar, versichert der Kommandant. „Der Schall strahlt ja seitlich ab und nicht nach unten.“

Übermäßig oft war die neue Sirene im vergangenen Jahr nicht zu hören, bilanzierte Maier nun bei der Hauptversammlung. Die Einsätze der Feuerwehr Agatharied hätten sich aus 26 technischen Hilfeleistungen, fünf Bränden, zwölf Wassertransporten sowie acht Sicherheitswachten zusammengesetzt. Zwölf Alarme stellten sich als Fehler heraus. Bei 53 Übungen und Schulungen bereitete sich die Truppe auf künftige Lagen vor.

Kommandanten einstimmig für zweite Amtszeit gewählt

Bevor es an die Neuwahl der Kommandanten ging, ließ Maier seine erste Amtszeit Revue passieren. Die sechs Jahre seien geprägt gewesen von sich ständig ändernden Vorschriften und Anweisungen während der Corona-Pandemie, dem Einbruch ins Gerätehaus mit anschließendem Einbau einer Alarmanlage, trockenen Sommern mit täglichen Wassertransporten für die Feuerwehr sowie der Schneekatastrophe 2019. Im Schnitt hätte seine Truppe an jedem zweiten Tag einen Einsatz oder eine Ausbildung abzuleisten gehabt, so Maier. Auch der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Tobias Greil, würdigte die Arbeit der Mannschaft und von Maier sowie seines Stellvertreters Benedikt Weber. Ob der Erweiterungsbau am Gerätehaus, die Modernisierungen und Umbauten der Fahrzeuge oder das Aufrüsten des LF20 zu einem HLF20: „Die beiden waren immer eifrig bei der Sache.“

Die höchste Bestätigung ihrer Leistungen erhielten Maier und Weber dann aber bei der Neuwahl: Unter der Leitung von Bürgermeister Jens Zangenfeind entschieden sich die Feuerwehrmitglieder einstimmig, dem Kommandanten-Duo eine zweite Amtszeit zu gewähren. Vorsitzendem Greil oblag es derweil, langjährige Aktive und Vereinsmitglieder für ihre Verdienste für die Freiwillige Feuerwehr Agatharied auszuzeichnen (Bericht folgt).

