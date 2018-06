Antrag abgelehnt: Montessori-Schule kriegt auch in Hausham kein Geld

Immer mehr Gemeinden lehnen den Antrag des Montessori-Schulvereins auf Zahlung von Gastschulbeiträgen ab. Mit dem Geld wollen die Verantwortlichen das Defizit des Vereins ausgleichen.

Hausham – Das Finanzierungsmodell des Maria-Montessori-Schulvereins Miesbach steht auf der Kippe. Weil die Kosten durch das Schulgeld, das die Eltern pro Kind bezahlen, nicht mehr gedeckt werden können, hat der Verein bei den Kommunen, aus denen Schüler der Montessori-Schule in Hausham stammen, einen Antrag auf Gastschulbeiträge gestellt. Nach Valley und Fischbachau hat nun auch der Haushamer Gemeinderat einen Zuschuss abgelehnt.

„Wir können keine Gastschulbeiträge zahlen, sonst gibt das einen Schneeball-Effekt“, sagte Thomas Danzer (SPD) in der Sitzung. Dem stimmte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) zu: „Die Konsequenz könnte sein, dass auch andere Privatschulen einen Antrag stellen.“

Zwölf Haushamer Kinder besuchen derzeit die staatlich genehmigte Schule in der Naturfreundestraße. Die Höhe des Betrags, der pro Schüler hätte gewährt werden sollen, hat der Verein nicht vorgegeben, wie Schatzmeister Martin Holzwarth auf Nachfrage erzählt. In Miesbach, der einzigen Kommune, die dem Antrag bislang zugestimmt hat, einigte sich der Stadtrat auf 100 Euro pro Jahr und Kind. „Wir haben uns erhofft, dass das ein Richtwert für die anderen Gemeinden ist“, sagt Holzwarth. Doch bislang gab es aus keiner anderen Kommune eine solche Unterstützung.

Nun gilt es für den Vorstand des Vereins, sich eine Alternativfinanzierung zu überlegen. Nachdem der Verlust 2017 bei etwa 17 000 Euro lag und für 2018 mit 27 000 Euro gerechnet wird, könnte die Einbuße laut einer Prognose Holzwarths im Jahr 2019 sogar auf rund 35 000 Euro wachsen. Das Defizit, das seit dem vergangenen Jahr besteht, kann noch in den kommenden beiden Schuljahren aus Rücklagen aufgefangen werden, erklärt der Schatzmeister. „Aber wir müssen eine Lösung finden, um auf plus/minus Null zu kommen.“

Nach den negativen Rückmeldungen aus den Gemeinden versucht der Verein nun, Gelder aus Stiftungen, Spenden und Sponsoren zu gewinnen. Bringt das alles nichts, gibt es noch eine allerletzte Konsequenz: eine drastische Erhöhung des Schulgelds. Derzeit zahlen Eltern pro Grundschulkind 176 Euro, je Mittelschulkind 207 Euro im Monat. Doch ein Anheben der Beiträge entspricht keineswegs dem Konzept der Montessori-Schule, wie Holzwarth dem Haushamer Gremium erklärte. „Der Besuch der Schule soll für Kinder aus allen sozialen Schichten möglich sein.“

Für das Argument des Schneeball-Effekts hat Holzwarth sogar Verständnis. Dennoch gibt er zu bedenken: „Wir sind keine Konkurrenz, sondern eine pädagogische Ergänzung. Kinder aus dem ganzen Landkreis besuchen unsere Schule.“ Das bestätigte auch Gerhard Klante (FWG), der als einer von zwei Ratsmitgliedern für den Antrag stimmte: „Die Montessori-Schule hat einen besonderen Wert und macht eine gute Arbeit.“

Doch auch wenn in der Gemeinderatssitzung am Montag der Eindruck entstand, dass sich die Montessori-Schule in schwerer Finanznot befindet, versichert Holzwarth: „Die Schule steht ganz klar nicht vor dem Aus.“ Und ergänzt: „Weil wir uns schon früh genug Gedanken machen. Wir wollen die Schule mit aller Kraft erhalten.“

