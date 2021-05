Auch ohne Richtfest voll im Zeitplan: Gesundheitszentrum in Hausham wächst heran

Eröffnung ab Herbst

von Sebastian Grauvogl

Die Gemeinde Hausham mausert sich immer mehr zum medizinischen Herz des Landkreises. Die Arbeiten am neuen Gesundheitszentrum schreiten schnell voran. Eröffnung ist im Herbst.

Hausham – Seit auch ein paar Meter weiter weg am Bahnübergang die Baumaschinen dröhnen, ist das Geschehen rund um das neue Gesundheitszentrum in Hausham fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das mag auch daran liegen, dass der überörtliche Verkehr aktuell über die Industriestraße umgeleitet wird. Wer aber von dort aus einen Blick über die Bahngleise riskiert, wird feststellen, dass die beiden neuen Gebäudekomplexe über der ebenfalls neuen Tiefgarage seit dem Spatenstich im vergangenen Sommer regelrecht in die Höhe geschossen sind.

Eigentlich wäre es längst Zeit für ein Richtfest gewesen, berichtet die Raiffeisenbank im Oberland, die das Vorhaben zusammen mit dem Architekturbüro Staudinger und der Projektentwicklungsfirma M-Design Michael Müller realisiert. Doch ausgerechnet der Schutz der Gesundheit machte den Festakt am Gesundheitszentrum zunichte: Wegen der Corona-Regeln verzichteten die Verantwortlichen auf eine Zusammenkunft in größerer Runde. Stattdessen machten sich Architekt Joachim Staudinger, Projektleiter Michael Müller, Raiffeisenbank-Vorstand Manfred Gasteiger und Georg Heuschneider (Leiter Immobilienmanagement bei der Raiffeisenbank im Oberland) kürzlich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt.

Der sei „sehr zufriedenstellend“, teilt die Bank mit. Trotz Corona-Pandemie und der teils ungünstigen Wetterbedingungen liege man voll im Zeitplan. Wenn alles weiterhin gut verlaufe, könnten die ersten Praxen im bestehenden Gebäude zum 1. Oktober 2021 ihren Betrieb aufnehmen. Die Mieter im Neubau könnten zum 1. Januar 2022 ihre Eröffnung feiern.

Dass es nun so gut läuft, freut die Verantwortlichen nicht zuletzt auch deshalb ganz besonders, als dass sich der Baubeginn zunächst immer wieder verschoben hatte. Wie berichtet, machten Überreste des früheren Haushamer Bergwerks im Untergrund umfangreiche Bodenuntersuchungen notwendig. Nun aber gilt das Augenmerk ganz der Gegenwart und der Zukunft.

Diese Praxen ziehen ins Gesundheitszentrum ein

So werden nach der Fertigstellung des Gesundheitszentrums eine Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin, Ärzte für physikalische Medizin und Orthopädie, zwei hausärztliche Internisten, ein Kardiologe, ein Angiologe und ein Gastroenterologe in die großzügigen Räumlichkeiten am Bahnhof einziehen. Auch eine Praxis für Physiotherapie mit medizinischer Trainingsfläche, eine Tagespflege, ein Kosmetikstudio und eine Kanzlei werden ihren Platz im neuen Praxis- und Geschäftskomplex finden. Die Seemüller-Apotheke bekommt endlich das lang ersehnte Plus an Platz. Weitere Mieter werden ebenfalls noch gesucht: Drei Geschäftsflächen sind laut Raiffeisenbank noch vakant.

Spätestens Ende des Jahres wird also ein kleines bisschen mehr Ruhe einkehren im Haushamer Ortszentrum. Wobei: Die Arbeiten an der Verlegung des Bahnübergangs ziehen sich noch bis 2022. Die Raiffeisenbank im Oberland bedankt sich jedenfalls schon jetzt bei der Gemeinde Hausham, insbesondere dem Bauamt, für die Unterstützung sowie bei der gesamten Bevölkerung für das Verständnis für die durch die Baustelle entstandenen Belastungen und Unannehmlichkeiten.

sg