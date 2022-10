Neue Werbetafeln in Hausham unerwünscht: Bauausschuss kann sich nur einen Standort vorstellen

Von: Jonas Napiletzki

Vor den Gleisen auf dem neuen Park- und Ride-Parkplatz am Haushamer Bahnhof - hier noch im Umbau - kann sich der Bauausschuss eine neue Werbetafel vorstellen. Weitere Standorte befürwortete das Gremium nicht. © Thomas Plettenberg

Der Bauausschuss in Hausham will nach dem Abriss von acht Werbetafeln einen neuen Standort bereitstellen. Mit allen anderen Ideen der Werbungsfirma konnte sich niemand anfreunden.

Hausham – Sogenannte Großflächenwerbetafeln tragen nicht nur einen sperrigen Namen, auch im Ortsbild sind die knapp neun Quadratmeter großen Plakatwände kaum zu übersehen. Dass in Hausham von 15 solcher Anlagen – der Bestand im Jahr 2015 – mittlerweile nur noch sieben übrig sind, hat im Bauausschuss des Gemeinderats deshalb kein Bedauern ausgelöst. Wie Bauamtsleiterin Petra Sperl berichtete, wurden acht Anlagen in den vergangenen Jahren Stück für Stück wegen Baumaßnahmen abgerissen.

Gemeinde wird prozentual am Umsatz der Außenwerbung beteiligt

Die Firma Tiefenbacher Außenwerbung mit Sitz in Bad Kissingen beteiligt die Gemeinde Hausham für die Bereitstellung ihrer Flächen prozentual am eigenen Umsatz. Nun hat sie in Hausham neue Standorte angefragt – und dafür auch Vorschläge mitgeliefert. Darunter fand sich unter anderem die Ecke Schlierseer Straße/Tegernseer Straße – ein Bereich, der mittelfristig in den neuen Bahnhofsvorplatz integriert werden soll. Auch von den anderen Vorschlägen waren die Mitglieder des Bauausschusses nicht überzeugt.

Zweiter Bürgermeister Josef Schaftari (CSU), der den Tagesordnungspunkt in Vertretung für Rathaus-Chef Jens Zangenfeind (FWG) leitete, betonte: „Wir müssen nicht die Interessen der Firma vertreten.“ Die Gemeinde könne neue Standorte anbieten, müsse das aber nicht.

Ein neues Angebot - keine weiteren Kündigungen

Im Ergebnis einigte sich das Gremium darauf, der Firma Tiefenbacher nur einen Standort anzubieten: am neuen Park&Ride-Parkplatz. Die Verwaltung soll nun klären, ob die Bahn wegen der Gleisnähe Einspruch erheben kann. Ebenfalls offen bleibt die Frage, ob Hausham für die Tiefenbacher Außenwerbung mit nur einem neuen Standort überhaupt rentabel bleibt. Auch deshalb fasste das Gremium noch keinen endgültigen Beschluss, sondern will die Rückmeldung des Vertragspartners abwarten. Eine Kündigung der verbliebenen sieben Standorte war nicht im Gespräch. nap

