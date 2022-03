Autowaschen wegen Saharastaub: Experte erklärt, wie man Kratzer vermeidet

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

So wird’s sauber: Martina Pangerl verpasst ihrem Auto an der SB-Waschanlage von Thomas Leidgschwendner in Hausham eine Hochdruck-Dusche. © Stefan Schweihofer

Der Saharastaub im Landkreis Miesbach hat für einen Ansturm auf die Waschanlagen gesorgt. Doch wer den feinen Sand gefahrlos vom Auto bekommen möchte, sollte dabei ein paar Tipps beachten.

Hausham – Wie nach einer wilden Spritztour durch die Dünen schauen seit Dienstag die Autos im Landkreis Miesbach aus. Zumindest die, in diesem Zeitraum unter freiem Himmel fuhren oder standen. Der Wüstenstaub, der wegen einer ausgeprägten Südwestströmung in den oberen Luftschichten über die Alpen geweht ist und dann vom Regen ausgewaschen wurde, hat seine Spuren auf Lack und Scheiben hinterlassen. Wer wieder klare Sicht und ein sauberes Auto haben wollte, musste in die Waschanlage. Wie groß der Ansturm war und wie man den gelb-roten Schmutz auch aus jedem noch so kleinen Spalt in der Karosserie bekommt, haben wir den Betreiber von Tom’s SB Waschanlage in Hausham, Thomas Leidgschwendner (67), gefragt.

Herr Leidgschwendner, wie viel Kundschaft hat Ihnen der Saharastaub seit Dienstag angeweht?

Thomas Leidgschwendner: Es ist schon ordentlich was los. Normalerweise fahren die Leute ja eher bei schönem Wetter zum Autowaschen. Oder, wenn es richtig viel Blütenstaub hat. Der aktuelle Ansturm toppt aber alles, was ich in meinen sechs Jahren hier erlebt habe. Teilweise musste man sogar warten, weil alle vier Plätze gleichzeitig belegt waren. Und das, obwohl es gestern geregnet hat.

Aber offenbar nicht genug, dass es für eine natürliche Autowäsche gereicht hätte...

Thomas Leidgschwendner: Eher das Gegenteil war der Fall. Jetzt hockt das Zeug in jeder Ritze und schmiert auf den Scheibenwischern. Furchtbar.

Thomas Leidgschwendner, SB-Waschanlagenbetreiber aus Hausham. © Privat

Was rät ein Profi wie Sie den leidgeplagten Autofahrern? Waschen wie sonst auch?

Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

Thomas Leidgschwendner: Wenn man sein Auto liebt, sollte man auf jeden Fall die Finger von Lappen und Bürste lassen. Damit reibt man die Sandpartikel erst richtig in den Lack rein. Sobald die Sonne wieder scheint, sieht man das Ergebnis: viele winzige Kratzer. Da hilft dann nur noch aufwendiges Polieren. Das biete ich zwar auch an, aber ich würde es trotzdem niemandem empfehlen.

Auch interessant: Tankstellenbetreiber erklärt, warum sich Tank-Tourismus nicht lohnt

Sondern?

Thomas Leidgschwendner: Gründlich spülen. Vier Minuten Hochdruck reichen. Zwei, um das Gröbste abzuwaschen, die anderen zwei, damit man auch schön in jeden Spalt reinkommt. Dann sollte das Auto wieder einigermaßen sauber sein. Wie lange es so bleibt, ist die andere Frage.

Sie sprechen aus Erfahrung?

Thomas Leidgschwendner: Ja. Ich hab meinen Wagen jetzt schon zwei Mal gewaschen und jetzt ist er schon wieder gelb. Solange das Zeug noch in der Luft ist, wird man es nicht wirklich los. Aber das kennt man ja auch vom Blütenstaub.

sg