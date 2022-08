B307: Vollsperrung in Hausham endet spätestens Donnerstag 9 Uhr

Von: Christian Masengarb

Die letzten Asphaltierungsarbeiten auf der Baustelle auf der B307 in Hausham. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Das Bauamt hat bestätigt, was sich abgezeichnet hat: Die Vollsperrung der B307 in Hausham wird früher aufgehoben als geplant. Spätestens am Donnerstagmorgen, 9 Uhr.

Hausham - Das Staatliche Bauamt Rosenheim hat bestätigt, was sich abgezeichnet hat: Die seit Anfang August bestehende Vollsperrung der B307 in Hausham wird früher aufgehoben als geplant. Spätestens ab Donnerstagmorgen, 9 Uhr, wird die Strecke wieder befahrbar sein, sagt Sprecherin Ursula Lampe. Ursprünglich hatte das Bauamt die Aufhebung für Freitag angekündigt. Vor allem dank des trockenen Wetters werden die Arbeiter nun rund anderthalb Tage früher fertig.

Derzeit laufen auf der Baustelle die letzten Asphaltierungsarbeiten an der Schlierseer Straße Süd. Die kompletten Pflasterarbeiten für den nordostseitigen Geh- und Radweg sind abgeschlossen. Nach dem Ende der Vollsperrung markieren die Arbeiter noch die Straße. Dafür, und für die verbleibenden Restarbeiten, ist tageweise der Betrieb einer Baustellenampel nötig. Die Ampelstrecke wird jedoch deutlich kürzer werden und der Bahnübergang soll offen bleiben.

Die komplette Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende September vorgesehen. Dann soll es auch einen Termin für eine offizielle Verkehrsfreigabe geben. Die Details stimmt das Bauamt derzeit mit der Gemeinde Hausham ab.

Alexander Eisner, zuständiger Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamtes Rosenheim, dankt Bürgern, Anliegenden, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmenden, die nach seinen Worten zum überwiegenden Teil Verständnis und Geduld für die Arbeiten aufbrachten. Außerdem dankt er allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit: „Bei einer Baustelle, die wie diese sehr umfangreich und komplex ist, ist es immer eine Gemeinschaftsleistung.“

