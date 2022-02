Bahnhofsvorplatz Hausham: Gemeinderat entscheidet sich für Trinkbrunnen

Von: Sebastian Grauvogl

Mehr Aufenthaltsqualität dringend gesucht: Der Haushamer Bahnhofsvorplatz könnte bereits in einem Jahr zur neuen Ortsmitte mutieren (Archivfoto). © Thomas Plettenberg

Der neue Haushamer Bahnhofsvorplatz bekommt nicht nur einen, sondern zwei Brunnen. Das hat jetzt der Gemeinderat entschieden - wenn auch nicht einstimmig.

Hausham – Ein bisschen bücken, Mund auf – und schon ist die Erfrischung perfekt. In etwa so lässt sich die Funktionsweise des Trinkwasserbrunnens erklären, der auf dem Haushamer Bahnhofsvorplatz entstehen soll. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Doch nicht alle waren dafür.

Einigkeit über Wasserkaskaden auf den Treppenstufen

Zum wiederholten Mal war Stadtplaner Markus Türk vom Büro NRT in den Sitzungssaal im Alpengasthof Glück Auf gekommen, um die neuesten Entwürfe für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zu präsentieren. „Sie sind schon Stammgast bei uns“, feixte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Doch mit jedem weiteren Besuch des Experten sind die Planungen auch ein gutes Stück fortgeschritten. Quasi als Finale stand nun noch die Entscheidung für den beziehungsweise die Brunnen auf dem Platz an. Konkret ging es vorrangig um besagten Trinkwasserbrunnen, denn über das zentrale Wasserspiel in Form einer Kaskadenanlage auf den Treppenstufen des Platzes hatte bereits in der vergangenen Sitzung weitgehend Einigkeit im Gremium geherrscht.

Wer auf eine Fortsetzung der durchaus launigen Diskussion über die beiden eingelagerten Bronze-Enten gehofft hatte, wurde aber enttäuscht. Sie spielten in den neuesten Vorschlägen des Planers keine Rolle mehr. Auf Wunsch mehrerer Gemeinderäte hin habe er sich auf eine moderne Gestaltung des Wasserspenders konzentriert, erklärte Türk. So ist dieser in eine schlichte Granitstele gefasst, vandalismussicher und wartungsarm. „Es gibt keine beweglichen Teile“, sagte der Experte. Der Wasserstrahl wird durch eine Sensortaste ausgelöst. Die Technik selbst ist in einen Edelstahlrahmen eingebaut. Auf der Rückseite der Stele sitzt eine Spülfunktion mit Zeitschaltuhr, die für eine stets perfekte Trinkwasserqualität sorgt.

Zwei mögliche Standorte für Trinkwasserbrunnen

Zwei mögliche Standorte schlug Türk vor: vorne auf dem Hauptplatz und etwas zurückversetzt in einer Grünanlage. Die erste Variante sei mit 22 500 Euro günstiger, weil hier schon alle Versorgungsleitungen vorhanden seien. Variante zwei schlage mit 26 500 Euro zu Buche. Unabhängig vom Trinkwasserbrunnen stünden für öffentliche Veranstaltungen zwei Versorgungskästen mit Strom und Wasser zur Verfügung, erklärte Türk auf die Frage von Thomas Danzer (SPD).

Schlicht und funktional: So könnte der Trinkwasserbrunnen auf dem Haushamer Bahnhofsvorplatz aussehen © Büro NRT

Nach wie vor nicht überzeugt von der Notwendigkeit eines Trinkwasserspenders war Georg Eham (parteilos): „Ich bräuchte das nicht unbedingt“, sagte Eham und brachte auch Bedenken über die Hygiene vor. Tom Leidgschwendner (CSU) war der technische Aufwand zu groß, zumal der Hauptradweg unten an der Schlierach verlaufe und nicht durch die Ortsmitte. „Wenn hier einer ein Wasser braucht, dann kann er sich eins kaufen.“

Zangenfeind hingegen argumentierte, dass es genau Teil des Plans sei, die Ortsmitte für Fußgänger und Radler aufzuwerten. Obendrein komme man am Bahnhofsvorplatz in den Genuss eines Zuschusses der Städtebauförderung in Höhe von 60 Prozent der Kosten.

Mit 12:6-Stimmen erhielt der Trinkwasserbrunnen am Hauptplatz dann die Mehrheit – selbstverständlich in Kombination mit dem ohnehin unstrittigen Wasserkaskaden auf den Treppen.

