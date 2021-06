Bahnübergänge in Hausham und Schliersee: Das große Stauchaos steht noch bevor

Fragen und Antworten zur Großbaustelle

Das Verkehrschaos zwischen Hausham und Schliersee nervt Autofahrer und Anwohner gewaltig. Doch die schlimmsten Staus stehen erst noch bevor. Fragen und Antworten zur Großbaustelle.

Hausham/Schliersee – Zuerst waren es Staub und Schlaglöcher, die den Verkehr an der Baustelle am Bahnübergang Westenhofen bremsten. Also ließ das Ingenieurbüro Infra in Absprache mit dem Schlierseer Rathaus Kunststoffmatten installieren (wir berichteten). „Die haben aber leider nicht gehalten“, seufzte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer nun beim Pressegespräch im Haushamer Rathaus. Jetzt probiere man mit einem Wegepflegegerät, die Piste zu planieren. „Aber bei 15 000 Autos pro Tag wird auch das nicht lange helfen“, ist Schnitzenbaumer überzeugt. Und doch soll dieses Beispiel eines zeigen: „Wir wissen, dass wir nicht viel machen können, versuchen es aber trotzdem.“

Ein Appell auch an alle, die die Verantwortlichen für die Bauarbeiten mit Spott und bisweilen sogar Hass überziehen. Wutentbrannte Anrufe und beleidigende E-Mails seien keine Ausnahme, berichtete auch Haushams Rathauschef Jens Zangenfeind, der zu dem Treffen eingeladen hatte. Sachliche Kritik sei nicht nur erlaubt, sondern willkommen, betonte er. Nicht aber Beschimpfungen und Bedrohungen. Vieles lasse sich durch Fakten erklären. Und genau das versuchten die Bürgermeister sowie die Bauleiter Ferdinand Klettner (Büro Infra), Michael Runz (Firma Holzer), Roland Bründl (Staatliches Bauamt) sowie von der Polizei Miesbach Verkehrssachbearbeiter Simon Irger und Inspektionsleiterin Katharina Schreiber. Im Folgenden die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wieso ist die Straße in Westenhofen weiter nur einspurig befahrbar?

Wegen des schmalen Baufensters, das für die Arbeiten zur Verfügung steht. Wie berichtet, steht hier noch ein Kameramast der Bahn. „Den dürfen wir nicht anfassen“, erklärte Klettner einmal mehr. Gleiches gelte für ein Schrankenhäuschen am Bahnübergang Hausham, Dies sei Sperrbereich, der nicht betreten werden dürfe. Trotz mehrfacher Anfrage habe sich die Bahn nicht zum dringend notwendigen Abbau geäußert.

Was passiert, wenn die Züge wieder fahren?

Ab 22. Juni im 4 Uhr morgens sind die Bahnübergänge wieder in Betrieb. In Hausham dürfte es durch die Schließzeiten von zwölf Minuten zu enormen Staus kommen. In Westenhofen sind vor allem Abbieger von der B307 in die Breitenbachstraße ein großes Problem. Wenn sie zehn Minuten vor geschlossenen Schranken stehen, ist die Bundesstraße dicht. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht, weil auch hier wieder der Platz fehle, machten die Beteiligten klar. Bedeutet: Zu den Stoßzeiten dürfte Stillstand herrschen auf der B307, und das über Hausham und Schliersee hinaus.

Wie könnte die Bahn die Situation verbessern?

Indem sie die störende Sicherheungstechnik an den Schrankenanlagen abbaut und die Übergänge mit menschlichen Posten sichert, sind die beiden Bürgermeister überzeugt. Eventuell ließen sich so auch die Schließzeiten verkürzen. Da alle Anfragen dazu bislang ins Leere liefen, wollen Schnitzenbaumer und Zangenfeind jetzt politischen Druck aufbauen. „Es kann nicht sein, dass es hier am Geld scheitert.“

Wäre eine Vollsperrung nicht besser gewesen?

Auf den ersten Blick ja, denn dies hätte die gesamte Bauzeit laut Klettner und Runz wohl um bis zu zwei Monate verkürzt. Andererseits hätte die Vollsperrung ganze vier Monate gedauert. Die Konsequenz: Probleme für Rettungsdienst und Feuerwehr, Schulbusse, Lieferanten und der von ihnen abhängigen Firmen sowie natürlich der Anwohner. Laut Irger hätte sich das Stauproblem nach Fischbachau verlagert, wo wegen der Engstelle am Rathaus eine Ampelschaltung notwendig geworden wäre.

Was kann man gegen den Ausweichverkehr auf den Nebenstraßen tun?

Erst mal nichts. (Bauliche) Sperrungen oder eine Einbahnlösung quasi in Ringform um die B307 herum würden den eh schon belasteten Anwohnern massiv schaden, ist Zangenfeind überzeugt. Die Polizei kündigte aber an, vor allem an Wochenenden die Einhaltung der Anliegerregelung in den nun auch vom überörtlichen Verkehr befahrenen „Schleichwegen“ zu überwachen und auch Bußgelder bei Missachtung zu verhängen.

Wie kann man den überörtlichen Verkehr besser umleiten?

Umleiten gar nicht. Weil die Bundesstraße nicht voll gesperrt ist, ist nur eine Empfehlung möglich. Die Bürgermeister versprachen aber, sich nochmals für eine deutlichere und eindringlichere Beschilderung an den Autobahnzubringern Irschenberg und Weyarn einzusetzen. Ansonsten könne man nur hoffen, dass die Vernunft über die Navigationssysteme siege, machte auch Irger deutlich. Es sei nicht zu verstehen, warum der Transitverkehr durch die Baustelle fahre. Auch Radlern und Fußgängern riet der Polizist eindringlich, die ausgeschriebenen Wege zu nutzen und die für sie gefährlichen Bereiche zu meiden.

Wann wird endlich alles besser?

Auch wenn es aktuell noch nicht den Anschein macht: Es ist tatsächlich eine schrittweise Verbesserung der Situation in Sicht. So werden die Baufirmen bereits am kommenden Dienstag die Fahrspur in Westenhofen provisorisch asphaltieren, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Der erste richtige Meilenstein ist laut den Bauleitern Mitte September erreicht. Dann wird sowohl die Industriestraße in Hausham , als auch die Baustelle in Westenhofen fertig. Der Durchgangsverkehr dürfte dann wieder reibungslos laufen.

Langfristig dank der neuen Bahnübergänge und Straßenführung sogar besser als je zuvor, machten Schnitzenbaumer und Zangenfeind deutlich. Denn bei allem Ärger über die Baustellen dürfe man nicht vergessen, dass man jahrzehntelang genau dafür gekämpft habe. Obendrein habe man auch schon andere Großbaustellen überstanden, meinte Schnitzenbaumer und erinnerte ans Jahr 2012. als die Schlierseer Ortsdurchfahrt wegen des Neubaus der Wasserleitung wochenlang voll gesperrt war. „Da hat ein Jahr später keiner mehr drüber geredet.“

