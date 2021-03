Bahnübergang Hausham: Infoveranstaltung wegen Corona nur online

Weil es die Corona-Regeln nicht anders erlauben, kann die lange geplante Infoveranstaltung zum Haushamer Bahnübergangs nicht stattfinden. Doch die Gemeinde bietet einen Ersatz.

Hausham – Redebedarf in Sachen Bahnübergang gibt es in Hausham schon lange. Eigentlich seit 1985, als die ersten Pläne für eine Verlegung vorgestellt wurden. Ausgerechnet jetzt, wo der Start der Großbaustelle am 15. März kurz bevorsteht und damit der Wissensdurst der Bürger am größten ist, kann die lange angekündigte, große Infoveranstaltung wegen der immer noch geltenden Pandemie-Auflagen nicht stattfinden. Bürgermeister Jens Zangenfeind bedauert dies sehr. Zusammen mit den Experten des Staatlichen Bauamts Rosenheim des Büro INFRA hat er sich aber ein alternatives Format ausgedacht.

Auf den ersten Blick klingt es wie eine Exklusivveranstaltung im kleinsten Kreis. Nur 15 Besucher dürfen in den Saal des Alpengasthof Glück Auf kommen, wenn dort bei der Gemeinderatssitzung am Montag, 8. März, die Verlegung des Bahnübergangs auf der Tagesordnung steht. Doch Zangenfeind versichert, dass auch alle anderen ihre Fragen an die Experten adressieren können.

So gibt es die Möglichkeit, ihre Themen ans Rathaus zu schicken – am besten per E-Mail an vorzimmer@hausham.de. „Wir werden die Fragen entweder selbst beantworten oder die Vermittlung der Antworten organisieren“, verspricht Zangenfeind. Die zahlreichen Punkte, die die Bürger bereits im Vorfeld genannt haben, wurden den Ingenieuren zugeleitet und werden direkt am 8. März zusammen mit den Fragen der anwesenden Gemeinderäte im Sitzungssaal beantwortet.

Damit die Fragesteller dies auch auf direktem Wege mitbekommen, lässt die Gemeinde die Vorträge sowie die anschließende Beantwortungsrunde filmen und anschließend auf der Internetseite www.hausham.de unter dem Punkt „Aktuelles“ veröffentlichen. Der Online-Auftritt der Gemeinde soll auch während der fünf Bauabschnitte eine wichtige Informationsplattform bleiben und die Bürger mit regelmäßigen Aktualisierungen zum Fortschritt möglichen Beeinträchtigungen auf dem Laufenden halten. „Uns ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit rechtzeitig über Umleitungen und Verkehrsbehinderungen informiert wird“, betont Zangenfeind. Auch Umleitungen sollen hier dargestellt werden.

Fest steht bereits, dass die Experten am 8. März einiges an Redezeit brauchen werden. Der Katalog an Fragen, der die Gemeinde in den vergangenen Wochen und Monaten erreicht hat, ist lang. Es geht um mögliche Rückstaus auf der Naturfreundestraße, Ampelschaltungen und Abbiegespuren, Regelungen für Fußgänger und Radfahrer und natürlich um die maximalen Wartezeiten an der Bahnschranke.

sg