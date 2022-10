Bahnübergang Hausham: Straßenbauamt und Politiker feiern Einweihung - Kritik gibt‘s trotzdem

Von: Jonas Napiletzki

„Mammutwerk“: Der Bahnübergang verbindet die Schlierseer Straße mit der B 307, an der im Süden auch der Geh- und Radweg verlängert wurde. © Thomas Plettenberg

Nach knapp 40 Jahren feierten Straßenbauamt, Politiker, Anwohner und Firmen in Hausham die Fertigstellung des Bahnübergangs sowie des Geh- und Radwegs.

Hausham – Der Bahnübergang in Hausham war knapp 40 Jahre lang eine der größten Staufallen im Landkreis. Bis zu 14 Minuten konnten verstreichen, bevor sich die Schranken öffneten – fürs erste Auto der Schlange. Damit ist seit knapp einem Jahr Schluss: Mit Inbetriebnahme des um 90 Meter nach Norden verlegten Bahnübergangs sind für die Querung nun maximal sechs Minuten nötig. Doch auf die Öffnung folgten erneut Baustellen und Vollsperrungen. Richtig abgeschlossen war die Gesamtmaßnahme damals nicht.

Nun, da alle Restarbeiten auch am südlichen Ortsausgang erledigt sind, feierten Politiker, Baufirmen und Anwohner die Fertigstellung mit Grußworten und kirchlichem Segen – direkt an den Gleisen am Rathaus.

Verlegung nur ein Teil des Erfolgs: Auch Geh- und Radweg verlängert

Bürgermeister Jens Zangenfeind – der vierte seines Amtes, der sich mit dem Bahnübergang beschäftigt – sprach von einer „unendlichen Geschichte“. Zuletzt sei der Eindruck entstanden, in Hausham stehe die Zeit still. Tatsächlich ersetzt die neue Büstra-Anlage erstmals das Bahnwärterhäuschen, dessen Belegschaft bis zuletzt eine Kette für Fußgänger per Hand ein- und ausgehängt hatte. Zwar seien Staus an Wochenenden oder in Ferien weiter unvermeidbar. „Die gesamte Infrastruktur ist aber besser geworden“, betonte der Bürgermeister. Und: „Sechs Spuren findet man sonst nur in Großstädten – sie werden aber der Bedeutung unserer Gemeinde gerecht“, scherzte er.

Zum Segnen und Feiern waren unter anderem gekommen (v.l.): Pfarrer Erwin Sergel, Gemeinderätin Harda von Poser, Straßenbau-Bereichsleiter Stefan Leitner, Landrat Olaf von Löwis, Pfarrvikar Michael Engel, Bürgermeister Jens Zangenfeind und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. © Stefan Schweihofer

Die Verlegung des Übergangs stelle aber nur einen Teil der Verbesserungen dar, erklärte Stefan Leitner, Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Rosenheim. „Was aus meiner Sicht oft zu kurz kommt, ist der nun im gesamten Ort durchgängige Geh- und Radweg.“ Mit zwei Querungshilfen im Norden, die in den vergangenen Monaten gebaut wurden, und der Ampel am Bahnübergang gebe es nun drei Stellen für den Seitenwechsel.

Trotz Freude über den Erfolg: CSU-Vertreter zeigen sich kritisch

Der komplette Gegensatz – eine ersatzlose Sperrung des Bahnübergangs – war vor Jahrzehnten in einem Bürgerentscheid abgelehnt worden. Gut so, findet Zangenfeind. „Die Schließung hätte zwei Ortsteile geschaffen.“

Doch nicht nur der Bahnübergang selbst gefiel den Anwesenden, zu denen auch Haushams Altbürgermeister Arnfried Färber gehörte. „Positiv hervorzuheben ist, dass wir die Bauzeit trotz Corona und dem Ukraine-Krieg einhalten konnten“, sagte Leitner. Auch der Kostenrahmen von 5,64 Millionen Euro sei eingehalten worden – „was heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist.“

Kritischer zeigten sich derweil Landrat Olaf von Löwis (CSU), sein Parteikollege und Wahlkreisabgeordneter im Bundestag, Alexander Radwan, und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (ebenfalls CSU). Letztere gestand – obwohl für sie ein „großer Tag der Freude“ –, dass die Phase bis zur Verwirklichung „schwierig“ gewesen sei. „Umso schöner, wenn’s vorbei ist“, sagte Aigner. Immerhin gehe es um einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Landkreis.

Landrat: „So etwas dauert viel zu lang“

Etwas spitzer monierte Radwan: „Wenn wir so die Energiewende angehen: die Zeit haben wir nicht.“ Und auch Löwis sagte: „So etwas dauert viel zu lang.“ Bei Abläufen und Prozessen „sollten wir was bewegen“ und eine Lehre daraus ziehen, was man besser machen könne. Allerdings habe das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ selten so gut gepasst, wie beim Bau dieses „Mammutwerks“.

Dass dieses Werk sicher und unfallfrei bleibt, wünschten der katholische Pfarrvikar Michael Engel und der evangelische Pfarrer Erwin Sergel in ihrem Segen. Darin zitierten sie unter anderem Apostel Paulus aus dem zwölften Kapitel des Römerbriefs: „Seid untereinander eines Sinnes.“ In Fürbitten schlossen die Teilnehmer die Benutzer des Bahnübergangs ein. Sie sollen trotz hektischer Betriebsamkeit heil hinüber kommen.

