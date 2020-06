Baubeginn für Gesundheitszentrum: P+R-Parkplätze am Bahnhof Hausham fallen weg

Die Operation Gesundheitszentrum in Hausham beginnt. Am Montag, 15. Juni, starten die Bauarbeiten für das Großprojekt am Bahnhof - mit drastischen Folgen fürs Parken.

Hausham – Die Operation Gesundheitszentrum in Hausham beginnt. Den ersten Schnitt für das Großprojekt setzt die Raiffeisenbank im Oberland am Montag, 15. Juni. Um die Beeinträchtigungen für die Haushamer auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, bleiben die Raiffeisenbank, die Seemüller-Apotheke, die Anwaltskanzlei Baltzer, die Arztpraxen Dr. Müller und Dr. Zattler sowie das Kosmetikstudio während der Bauphase in Betrieb, teilt die Bank mit. Die Sperrung der P+R-Parkplätze am Bahnhofs bis voraussichtlich Ende November sei jedoch unumgänglich.

Wie berichtet, lässt die Raiffeisenbank das bestehende Gebäude an der Bahnhofstraße 4 von zwei auf drei Etagen aufstocken und mit einem zweigeschossigen Zwischenbau mit dem benachbarten Haus an der Bahnhofstraße 2 verbinden. Auf dem jetzigen P+R-Parkplatz im Norden wird ein Neubau entstehen. Die Autos sollen in einer Tiefgarage mit 90 Stellplätzen verschwinden. Ursprünglich hätte der Startschuss für das neue Gesundheitszentrum bereits vor gut zwei Jahren erfolgen sollen, doch die Hinterlassenschaften des Bergbaus in Hausham machten umfangreiche Untersuchungen des Untergrunds notwendig.

Auch die Raiffeisenbank spricht in ihrer Mitteilung von einer „intensiven Planungs- und Projektphase“. Beteiligte sind neben dem Kreditinstitut das Miesbacher Architekturbüro Staudinger, die Projektentwicklungsfirma M-Design Michael Müller aus Holzkirchen und das Bauunternehmen Hans Holzner aus Rosenheim. Alle Arbeiten würden in enger Abstimmung mit der Gemeinde Hausham erfolgen, versichert die Bank. Die Zusammenarbeit in der Planungsphase – auch mit dem Landratsamt – sei „stets konstruktiv und unkompliziert“ gewesen, bedankt sich der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank im Oberland, Manfred Gasteiger.

Einen Fertigstellungstermin für das Gesundheitszentrum nennt die Bank noch nicht. Entgegenkommen dürfte den Arbeiten aber, dass die Verlegung des Bahnübergangs als weitere Großbaustelle in unmittelbarer Nähe noch auf sich warten lässt. Ein Starttermin wurde bislang jedenfalls nicht kommuniziert. Aber auch so müssen sich die Haushamer auf einige Unannehmlichkeiten einstellen. Werktags von 7 bis 18 Uhr sei mit Lärm und möglicherweise auch mit Parkplatzproblemen zu rechnen, teilt die Raiffeisenbank mit. „Wir bitten um Nachsicht und bedanken uns im Voraus für das Verständnis.“

Ist das neue Gesundheitszentrum fertig, dürfen sich die Bürger aber über eine umfangreiche medizinische Versorgung freuen. Zwei Ärzte für Allgemeinmedizin, Ärzte für physikalische Medizin und Orthopädie, zwei hausärztliche Internisten, ein Kardiologe, ein Angiologe und ein Gastroenterologe werden ebenso einziehen wie eine Praxis für Physiotherapie mit medizinischer Trainingsfläche, eine Tagespflege, ein Kosmetikstudio und eine Kanzlei. Die Apotheke wird erweitert. Noch zur Vermietung frei stehen 250 Quadratmeter Nutzfläche im Erdgeschoss.

sg