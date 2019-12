Baugebiet Hausham-Abwinkl: Unterschriftenlisten der Gegner füllen sich

Ein Bürgerbegehren gegen das geplante Baugebiet in Hausham-Abwinkl rückt näher. Die Unterschriftenlisten des Landschaftsschutzvereins füllen sich.

Hausham – Eine Strichliste hat Peter Weber nicht geführt. Daher kann er auch nicht genau sagen, wie viele Haushamer sich bereits auf den an fünf Orten ausliegenden Unterschriftenlisten gegen das geplante Baugebiet am Huberspitz eingetragen haben. Dennoch ist der Vorsitzende des Landschaftsschutzvereins guter Dinge, dass es am Ende für ein Bürgerbegehren reicht. Zehn Prozent der Wahlberechtigten müssten dafür unterzeichnen, in Hausham wären das also rund 650 Bürger. Weber geht davon aus, dass dieses Ziel nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen wird.

„Wir sind auf einem guten Weg, die Haushamer sind sehr aufgeschlossen“, sagt Weber. Der Zuspruch aus der Bevölkerung zeige, dass die Kritik an den neuen Wohngebieten sowie dem Haus Bambi in Abwinkl durchaus berechtigt sei. Wann die Unterschriftensammlung enden soll und die Listen ins Rathaus gebracht werden, steht laut Weber noch nicht fest. „Wir haben uns da keine Deadline gesetzt.“ Dafür seien bereits noch ein paar andere Aktionen geplant. Details will Weber dazu noch nicht verraten.

Mit Spannung blickt der Landschaftsschutzverein auf die Kommunalwahl am 15. März 2020. Auch wenn sich kein Herausforderer für Bürgermeister Jens Zangenfeind gefunden hat, könnten sich durch die erstmals antretenden Listenkandidaten der Grünen einige personelle Veränderungen im Gremium ergeben. „Ich rechne mit einer Bewegung“, sagt Weber. In welche Richtung, könne er aber nicht abschätzen. Überhaupt wolle der Landschaftsschutzverein auch weiterhin parteiübergreifend agieren. Dass dies auch intern bisweilen zu „heißen Diskussionen“ führe, gehöre eben dazu. „Bei uns entscheidet ganz demokratisch die Mehrheit“, sagt der Vorsitzende.

Ein bisschen mehr Demokratiebewusstsein wünscht sich Weber aber von so manchem Gemeinderat. Er habe gehört, dass einige Mandatsträger Ladeninhaber in Hausham überreden wollten, die Unterschriftenlisten gegen das Baugebiet nicht in ihrem Geschäft auszulegen. Sollte das stimmen, gehe das gar nicht, findet Weber. „Wer ein politisches Amt ausübt, sollte auch mit anderen Meinungen leben können.“