Baustelle in Hausham: Straßenbauamt erklärt fünfmonatige Sperrung im Interview

Von: Jonas Napiletzki

Um Leitungen zu verlegen, baggern Arbeiter entlang der B 307 am Ortsausgang von Hausham in die Tiefe. Erst nach den zeitfressenden Spartenarbeiten wird der Asphalt angepackt – und die Bundesstraße vollgesperrt. © Thomas Plettenberg

Der Ausbau der B 307 am Ortsausgang von Hausham hatte für Wirbel gesorgt. Kaum war das Problem der fehlenden Fußgänger-Ampel gelöst, kamen Grundsatz-Beschwerden auf. Ein Interview.

Hausham – Warum braucht das Bauamt für 250 Meter Straße fünf Monate? Und warum wurde das Stück nicht zeitgleich mit dem Bahnübergang ausgebaut? Die Redaktion der Heimatzeitung hat diese und andere Fragen an Alexander Eisner (30) weitergereicht.

Der Leiter der Gebietsabteilung für den Kreis Miesbach am Staatlichen Bauamt Rosenheim erklärt im Gespräch die Hintergründe der Baustelle.

Alexander Eisner leitet die Geschicke der Gebietsabteilung für den Landkreis Miesbach des Staatlichen Bauamts Rosenheim. © Privat

Herr Eisner, hätte man den Ausbau nicht im vergangenen Jahr bereits erledigen können?

Alexander Eisner: Die Baufirma wurde im Oktober 2020 mit der Verlegung des Bahnübergangs beauftragt, die Arbeiten zwischen März und Oktober 2021 durchzuführen. Mit der Büstra-Anlage, die Straßen- und Schienenverkehr kombiniert, sollten die Schranken-Schließzeiten verkürzt werden. Wegen der Büstra-Anlage hat sich die Bahn für die Errichtung eines elektronischen Stellwerks entschieden, das den Schienenverkehr zwischen Holzkirchen und Bayrischzell steuert. Und weil deshalb auch die Arbeiten an den Bahnübergängen Westenhofen und Fischhausen-Neuhaus zeitgleich erfolgen mussten, erschien uns eine vierte Baustelle im selben Zeitraum als zu viel. Eine weitere Verkehrsstörung an der B 307 wäre nicht mehr vertretbar gewesen.

Jetzt sind dafür fünf Monate angesetzt. Ist eine solche Bauzeit üblich?

Alexander Eisner: Wenn es nur um die Asphalt-Decke ginge, hätte das auch im vergangenen Jahr noch geklappt. Eine solche Sanierung dauert auf Autobahnen oft nur eine Nacht. Aber es geht in Hausham um einen Straßen-Vollausbau inklusive vieler Spartenarbeiten wie Wasser-, Gas- und Stromleitungen, Glasfaserkabel sowie Regenwasserkanäle. Alleine diese tiefen Erdbauarbeiten dauern bis Mitte Juni. Bis Ende Juli werden neue Borde für Geh- und Radwege gesetzt.

Könnten Sie diese Zeitspanne verkürzen?

Alexander Eisner: Die Firmen sollen sich nicht auf den Füßen stehen. Dazu kommt, dass wir die Bundesstraße bis Ende Juli nur halbseitig sperren. Damit steht auch der Zulieferverkehr der Baustelle im Stau und die Arbeiter müssen auf den Verkehr achten. Die Vorarbeiten im eingeengten Baufeld sind die größten Zeitfresser in Hausham.

Die Vorarbeiten sind die größten Zeitfresser.

Also wäre eine längere Vollsperrung sinnvoller?

Alexander Eisner: Damit würde es schneller gehen. Aber es geht um eine Abwägung. Die Baustelle soll so kurz wie möglich bestehen, aber der Verkehr nur so gering wie möglich beeinträchtigt werden.

Die Vollsperrung ist für 19 Tage angesetzt.

Alexander Eisner: Die Dauer der Vollsperrung ist realistisch für einen Straßen-Vollausbau. Während dieser Zeit werden neben den Asphaltierungs- auch die Pflasterarbeiten für die Querungsinseln an der Tankstelle sowie an der Althaushamer Straße und die Markierungsarbeiten durchgeführt. Die Dauer der Asphaltierungsarbeiten selbst ist mit anderthalb Wochen angesetzt. Dies ist nötig, da sich der Asphalt in die Tragschicht, die Binderschicht und die Deckschicht aufteilt. Dazwischen wird der Haftkleber aufgebracht. Zwischen jeder Schicht sind 24 Stunden fürs Auskühlen eingerechnet. Wegen der Querungshilfen können wir den Asphalt auch nicht auf voller Fahrbahnbreite auf einmal aufbringen.

+++ Lesen Sie auch: Bahnübergang bleibt länger geöffnet - Fußgänger-Ampel wird installiert +++

Wie wird der Verkehr derweil umgeleitet?

Alexander Eisner: Die hohe Verkehrsbelastung ist eine Besonderheit des Landkreises Miesbach. Wir haben nur zwei Einfallstore von der Autobahn, die B 318 und die B 472. Umleitungen sind schwierig, weil es kein dichtes Straßennetz gibt und Gemeindestraßen für hohen Umleitungsverkehr nicht ausgelegt sind. Das Leitzachtal ist ein möglicher Umweg, aufgrund der Umleitungslänge und der zusätzlichen Belastung für die Anwohner aber nicht optimal. Deshalb klappt auch eine längere Vollsperrung mit kürzerer Bauzeit nicht.

In Hausham hofft man anschließend auf Ruhe.

Alexander Eisner: Wahrscheinlich muss dort über Jahrzehnte nichts mehr gemacht werden. Ob der Zeitplan trotz Materialknappheit und coronabedingten Personalausfällen eingehalten werden kann, wird sich zeigen.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

