„Beängstigend langsam“: Haushamer Bürgermeister kritisiert Flüchtlingsunterbringung

Von: Sebastian Grauvogl

Immer wieder kommen Busse mit Flüchtlingen im Landkreis Miesbach an (Symbolfoto). © dpa

Viel zu langsam, viel zu viele bürokratische Hürden: Nach dem Hilferuf aus Miesbach hat nun auch der Haushamer Bürgermeister die Probleme bei der Flüchtlingsunterbringung kritisiert.

Hausham – Der Hilferuf aus der Kreisstadt in Sachen Flüchtlingsunterbringung ist in Hausham nicht verhallt. Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun am Ende der öffentlichen Bauausschusssitzung bekannt gab, könne er den Wunsch Miesbachs nach mehr Unterstützung durch die anderen Gemeinden durchaus nachvollziehen. „Aber wie können wir solidarisch sein, wenn wir selbst nichts anzubieten haben?“, fragte Zangenfeind.

Wie berichtet, hatte der Miesbacher Stadtrat Landrat Olaf von Löwis dazu aufgefordert, ein auf der Einwohnerzahl der Gemeinden basierendes System zur Aufteilung der sogenannten Fehlbeleger (Flüchtlinge, deren Asylverfahren beendet sind) zu entwickeln und anzuwenden. Aktuell wäre Miesbach durch die hier als Sammelunterkünfte genutzten beiden Turnhallen für gut 100 Menschen zuständig, die dann als obdachlos gelten würden.

Genau hier aber liegt für Zangenfeind der eigentlich Skandal. Es könne nicht sein, dass der Staat die Gemeinden mit diesem Problem alleine lasse. Obdachlose seien Menschen, die einen Bezug zu den jeweiligen Kommunen hätten. „Weil sie hier gelebt haben und dann aus unglücklichen Umständen ihre Wohnung verloren haben.“ Flüchtlinge, die man per Bus quasi willkürlich in den Landkreis gebracht habe, könnten nicht denselben Status bekommen. „Sonst stellt keine Gemeinde mehr Unterkünfte zur Verfügung“, stellte der Rathauschef klar.

„System kollabiert gerade“

„Alle sind an der Belastungsgrenze, dieses System kollabiert gerade“, machte Zangenfeind deutlich. Es sei einfach nur „enttäuschend und deprimierend“, dass es der Politik seit 2015 nicht gelungen sei, hier Lösungen zu entwickeln. Die Gefahr sei nun, dass politisch Extreme die aufgeheizte Stimmung für sich nutzen und so den sozialen Frieden im Land gefährden.

Jens Zangenfeind, Bürgermeister der Gemeinde Hausham. © THOMAS PLETTENBERG

Für Zangenfeind lässt sich die Unterbringung von so vielen Menschen nicht mehr mit einzelnen Wohnungen gewährleisten. „Das wäre immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ So sei man auch in Hausham von dem Wunsch nach ausschließlich dezentralen Unterkünften abgekommen und habe mit dem früheren Impfzentrum sowie dem Parkplatz des früheren Netto-Markts als Containerstandort zwei Angebote abgegeben. Doch bei beiden warte man seit Monaten auf die Umsetzung. Die hierfür notwendigen Verfahren seien „beängstigend langsam“, das müsse die Politik dringen ändern.

Kein Zugriff auf leer stehende Objekte

Harda von Poser (Grüne) nutzte die Gelegenheit und fragte nach, was denn aus der leer stehenden Seniorenresidenz in der Nachbargemeinde Schliersee als mögliche Unterkunft geworden sei. Hier sei er nicht direkt beteiligt, antwortete Zangenfeind, aber seines Wissens hätten die Eigentümer kein Interesse. „Das Recht am Eigentum lässt dem Staat hier keinen Handlungsspielraum.“ Wie auch bei vielen anderen leer stehenden Objekten nicht. Erich Eckmair (CSU) meinte derweil, dass der Staat durch die Neudefinition von sicheren Herkunftsländern einiges an Druck aus dem System nehmen könnte.

Zangenfeind zuckte letztlich mit den Schultern: „Egal von wem und wie, aber wir brauchen dringend Hilfe.“

