Bereit für den letzten Schliff: Bahnhofsvorplatz Hausham kurz vor Fertigstellung

Von: Sebastian Grauvogl

Es plätschert schon: Die Brunnenanlage am neuen Bahnhofsvorplatz Hausham ist bereits in Betrieb. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der Feinschliff fehlt noch auf dem neuen Bahnhofsvorplatz in Hausham. Doch seit das Wasserspiel plätschert und die Sitzbänke aufgestellt sind, herrscht immer mehr Betrieb im neuen Zentrum.

Hausham – Der Feinschliff fehlt noch auf dem neuen Bahnhofsvorplatz in Hausham. Doch seit das Wasserspiel plätschert und die Sitzbänke aufgestellt sind, entdecken immer mehr Bürger die gesteigerte Aufenthaltsqualität im Herzen der Gemeinde. Ältere Leute ruhen sich aus, Kinder erfreuen sich am Brunnen. „Genau so haben wir uns das vorgestellt“, schwärmt Bürgermeister Jens Zangenfeind.

Da ist es für ihn durchaus verschmerzbar, dass die Bauarbeiten auf der Zielgeraden noch mal etwas ausgebremst wurden. Weil sich die Gespräche mit dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks etwas hinzogen, lag die Fertigstellung der geplanten Pflasterarbeiten am dort befindlichen Kiosk zwischenzeitlich auf Eis. Dies sei nun geschmolzen, berichtet Zangenfeind erleichtert. „Wir haben einen guten Kompromiss erreicht.“ Wenn dann auch noch die Beschilderung zum auf der Rückseite des Platzes befindlichen Geschäftshaus mit Arztpraxen, Apotheke und Bank angebracht sei, stehe einer feierlichen Einweihung des von der Städtebauförderung bezuschussten Projekts nichts im Weg. Zangenfeind geht aktuell von einem Termin im Lauf des September aus.

Verbesserung der Parksituation geplant

Bereits deutlich früher soll es eine Lösung für die trotz Tiefgarage immer noch vorhandene Parkplatzproblematik am neuen Ärztehaus der Raiffeisenbank geben. Zwar wurde die kostenlose Parkzeit mittlerweile von 30 auf 90 Minuten erhöht, dennoch würden nach wie vor etliche Kunden für eine kurze Erledigung in Bank oder Apotheke nicht extra in die Tiefgarage fahren wollen, berichtet Zangenfeind. Zusammen mit der Raiffeisenbank sei die Gemeinde daher nun an der Planung von mehreren Kurzzeitparkplätzen entlang der Bahnhofstraße, verrät der Bürgermeister. Weil es sich beim Ärztehaus um einen privaten Bau handle, sei die Gemeinde zwar nicht verpflichtet, auf ihrem Grund Stellplätze auszuweisen. „Aber wir sind gern bereit, hier eine Verbesserung zu ermöglichen.“

Gleiches soll auf dem angrenzenden Park-und-Ride-Parkplatz für den Bahnhof geschehen, kündigt Zangenfeind an. So würde dieser nicht mehr nur von Bahn-Pendlern genutzt, sondern auch als Abstellfläche für Wohnmobile oder andere dauerhaft dort geparkte Fahrzeuge genutzt. Zieht man davon noch die drei Schwerbehinderten- und vier E-Auto-Parkplätze mit Ladesäule ab, bleibe für die eigentliche P+R-Zielgruppe kaum mehr freie Parkfläche. Um gegenzusteuern, werde die Gemeinde zeitnah eine Zeitbegrenzung von einem Tag Parkdauer einführen, erläutert Zangenfeind. Ferner werde nach Abschluss der Bauarbeiten auch der derzeit als Materiallager dienende, südliche P+R-Parkplatz wieder zur Verfügung stehen und für Entlastung sorgen.

Straße als nächstes Projekt

Ist dies alles erledigt und der Bahnhofsvorplatz fertig, will der Bürgermeister zügig auch den fließenden Verkehr anpacken. Wie berichtet, hat die Gemeinde hier durch die Abstufung der Schlierseer Straße von der Bundes- zur Gemeindestraße mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. Wie sich diese in eine Verkehrsberuhigung umsetzen lässt, darüber werde man sich Gedanken machen, so Zangenfeind.

Ein großer Schritt wäre ferner der Bau eines Kreisverkehrs an der Einmündung der Tegernseer Straße. Bevor man hier anpacke, so der Bürgermeister, warte man aber noch die Fertigstellung des bereits seit Längerem in Arbeit befindlichen Verkehrskonzepts ab.

