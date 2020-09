Berghofer Filmfest in Agatharied: Programm mit einigen Überraschungen

Kino am Berg: Bereits zum 18. Mal findet von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 13. September, das Berghofer Filmfest statt. Das Programm birgt einige Überraschungen.

Agatharied – „Warm anziehen und Decken mitnehmen“, empfiehlt Agnes Hofer, Leiterin des Berghofs Agatharied. Zum 18. Mal lädt die Vorsitzende des Vereins Berglichtspiel von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 13. September, zum Berghofer Filmfest ein. Das Programm birgt einige Überraschungen.

So freut sich Hofer, Matthias Brandstäter ein weiteres Mal für das Filmfest gewonnen zu haben. Der als „Wurliz der kleine Troll“ bekannte Künstler feiert am Freitag, 11. September, ab 18.30 Uhr eine Premiere (wir berichteten): Erstmals präsentiert der Haushamer ein Musikkabarett für Erwachsene. Dem Wurliz-Auftritt schließt sich der klassische Film-Part an. Ab 20 Uhr läuft die Komödie „Auf der Couch in Tunis“, anschließend der Abenteuer-Dokumentarfilm „Ausgrissn!“ – ein bayerisches Werk, das in den Kinos derzeit gut ankommt.

In die gewohnte Wurliz-Rolle für Kinder schlüpft Brandstäter dann am Samstag, 12. September, ab 15 Uhr. Bevor es auf der Leinwand losgeht, ist Zeit für Live-Musik. Die Traunsteiner Ban Folkpop-Band „The marble man“ betritt die Bühne des Berghofs (ab 18.30 Uhr) und präsentiert ihr viertes, bisher unveröffentlichtem Album „Lousiana Leaf“. Mit „Dreiviertelblut – Weltraumtouristen“ von Regisseur Marcus H. Rosenmüller aus Hausham ist dann ein weiterer bayerischer Erfolgsstreifen zu sehen. Und nicht nur das: „Zu Gast sind an diesem Abend auch der Co-Regisseur Johannes Kaltenhauser und der Produzent Patrick Lange“, berichtet Hofer. Den Abschluss des Filmfests bildet dann die finnische Tragikomödie „Master Cheng in Pohjanjoki“. Darin reist ein chinesischer Koch auf der Suche nach Bekannten nach Finnland.

Und der Donnerstag? Der ist neu im Programm, und eine ganz besondere Ergänzung. „Erstmals kooperieren wir mit dem Deutschen Alpenverein“, sagt Hofer. Und Bernhard Stahuber, Vize-Vorsitzender der Sektion Miesbach, nennt Details: „Unser jährlicher Filmabend ,Bergnarrisch‘ musste aufgrund des Lockdowns im April abgesagt werden.“ Das sonst im Klostersaal Fischbachau stattfindende „Bergfilmfestival Tegernsee auf Tour“ gastiert stattdessen auf dem Open-Air-Gelände des Berghofs. Der ehemalige „Bergauf-Bergab“-Moderator Michael Pause präsentiert ab 20 Uhr fünf Kurzfilme rund um das Thema Berge.

Auf der Agenda stehen englisch- und französischsprachige Filme, teils mit deutschen Untertiteln. Unter anderem präsentiert der in Weyarn lebende Moderator und Bergfilm-Festival-Leiter „The Pathan Project“, ein belgischer Film über eine bisher nie bestiegene Wand in Pakistan. „Humorig, musikalisch großartig und sehenswert“, urteilt Stahuber. Auch der Film „Up to speed“ beeindruckte den Miesbacher. Er verrät vorab: „Es ist verrückt, wie schnell man klettern kann.“ Berghof-Chefin Hofer ist froh über die Anfrage des Alpenvereins: „Wenn alles glatt läuft, freuen wir uns über weitere Kooperationen.“

In Sorge über den Ablauf in Pandemie-Zeiten ist Hofer aber nicht: „Die Open-Air-Fläche wird erstmals bestuhlt, da die in den vergangenen Jahren üblichen Bierbänke nicht mit den Abstandsregeln vereinbar sind.“ Dennoch: „Das Zusammenrücken innerhalb des eigenen Haushalts ist natürlich erlaubt.“ Masken dürften auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Mit Bedauern ergänzt die Vereinsvorsitzende: „Coronabedingt ist die Gästezahl auf 200 limitiert.“ Alle Anwesenden müssten außerdem ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Alpenvereinsmitglieder zahlen am Donnerstag neun Euro Eintritt, Nichtmitglieder sind mit elf Euro dabei. An den beiden darauffolgenden Tagen kostet das Filmfest für Erwachsene zehn Euro, für Kinder ab sechs Jahren fünf Euro. Reservierungen sind nicht möglich. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt.

Weitere Infos

zu den gezeigten Filmen und den Künstlern gibt es im Internet unter berghofer-filmfest.de.

Jonas Napiletzki