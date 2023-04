Betrunkener (41) fährt über Steinmauer: Motoröl verschmutzt Ecker Bach

Polizei, Feuerwehr und Gewässerschutz-Experten rückten am Karsamstag zu einem Unfall im Bereich Ecker Bach (Hausham) aus (Symbolbild).

Einsatz am Karsamstag

Mehrere Liter Motoröl verschmutzten am Karsamstag den Ecker Bach in Hausham, nachdem ein betrunkener Autofahrer über eine Steinmauer gefahren war und dabei die Ölwanne seines Wagens aufriss. Die Feuerwehr Agatharied und Gewässerschutz-Experten rückten aus.

Hausham - Die Fahrt war kurz, aber folgenreich: Betrunken setzte sich am Karsamstag im Haushamer Ortsteil Eckart ein 41-jähriger Arbeiter ans Steuer seines Fords. Prompt kam er von der Straße ab und rumpelte über eine Steinmauer. Dass daraufhin die Ölwanne des Wagens leckte, bekam der Mann erst mit, als kurz darauf der Motor streikte. Laut Polizei gelangten einige Liter Öl auch in den Ecker Bach. Nicht nur die Feuerwehr war gefordert, diese Gewässerverunreinigung in den Griff zu bekommen.

Wie die Polizei mitteilt, ging die erste Meldung am Karsamstag gegen 17.30 Uhr ein. Ein 41-jähriger Arbeiter, der aus Rumänien stammt, hatte am Nachmittag „zwei Bier“ getrunken, wie er später zu Protokoll gab, und nutzte dann seinen Ford, um ein Anwesen im Ortsteil Eckart in Hausham zu verlassen.

Er kam nur wenige Meter weit, als er offenbar die Kontrolle verlor. Der Ford geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine größere Steinmauer eines dortigen Anwesens. „Glücklicherweise spielten dort zu dieser Zeit keine Kinder mehr“ , heißt es im Polizeibericht.

Beim Überfahren der Steinmauer, gebaut aus „Bachbummerln“, riss die Ölwanne des Wagens auf, ein Reifen platzte. Trotzdem setzte der 41-Jährige die Fahrt in Richtung Hausham fort. Er überquerte die Brücke über den Ecker Bach, bog nach rechts in Richtung Hausham ab und blieb schließlich mit Motorschaden rund 150 Meter weiter auf der Staatsstraße 2076 kurz vor der Fehner Schmiede liegen.

Nach Angaben der Polizei verteilten sich rund fünf Liter Motoröl auf der gesamten Strecke. Ein Teil davon verschmutzte den Ecker Bach. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Agatharied rückten aus und banden das Öl. Um den Gewässerschaden einzuschätzen und weitere Maßnahmen abzusprechen, waren der Leiter der Verwaltung des Landratsamtes Miesbach, Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim, die Straßenmeisterei Hausham und ein Spezialfahrzeug zur Ölbeseitung aus Gmund vor Ort im Einsatz.

Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 EUR. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Ein Alko-Test beim Fahrer ergab rund 1,40 Promille. Die erforderliche Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus Agatharied. Der Führerschein des Unfallfahrers ist nun im Besitz der Polizei.

Den Arbeiter erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Gewässerverunreinigung und Unfallflucht.

