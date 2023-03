Bilder, die das Unsagbare zeigen: Florian Bachmeier stellt Fotos aus der Ukraine aus

Von: Katrin Hager

Das Bild einer geflüchteten Ukrainerin, Bayerns Pressefoto des Jahres 2022, zeigt Florian Bachmeier neben anderen in Hausham. © des Jahres 2022, zeigt Florian Bachmeier in Hausham. Foto: sts

Seit über zehn Jahren reist der Schlierseer Fotograf Florian Bachmeier immer wieder in die Ukraine. Auch, als der Krieg das Land erfasste. Nun sind einige seiner Arbeiten in der vhs in Hausham ausgestellt.

Hausham – Nachrichten bestehen nicht nur aus Schlagzeilen und Worten. Sie brauchen auch Bilder, die das Unsagbare zeigen. Der Schlierseer Fotograf Florian Bachmeier macht solche Bilder: Sie erzählen von den Menschen in der Ukraine, im Krieg. Nicht erst seit Februar 2022, als Russland das ganze Land ins Visier nahm. Seit 2012 ist er immer wieder mit der Kamera unterwegs in der Ukraine, erlebte Euromaidan und die Folgen der Krim-Annexion mit. Jüngst ist eine seiner Arbeiten als Bayerns Pressefoto des Jahres der Kategorie Europa ausgezeichnet worden. Nun zeigt Bachmeier eine kleine Auswahl in der Volkshochschule Hausham, wo das Semester unter der Überschrift „Freiheit“ stand. Die jüngsten der Fotos entstanden vor wenigen Wochen.

Es sind nur zwölf Aufnahmen, die im Erdgeschoss, im Treppenhaus und im ersten Stock der vhs hängen. Doch die Motive haben es in sich. Manche gleich auf den ersten, andere auf den zweiten Blick. Männer, die viel zu jung sind, um in den Tod zu gehen, trauern in Flecktarnuniform bei einer Beerdigung um ihre vier Offiziers-Kameraden, die bei einem Raketenangriff starben. Eine alte Frau krümmt sich auf einem Sofa. Antonia, so erfährt der Besucher in der Bildlegende, lebt in Kherson, ist bettlägerig und hat Schmerzen. Sie braucht ambulante Hilfe, die wegen des ständigen Artilleriebeschusses aber nicht kommt. Selbst die Stille einer Wiese, Tautröpfchen halten sich an Spinnweben fest, trügt: Das Feld bei Mariinka im Jahr 2016 ist vermint.

Wenn keine Hilfe kommt: Im umkämpften Kherson traf Bachmeier auf Antonia und ihre Familie. © Florian Bachmeier

Fotos gegen die Gleichgültigkeit

Bachmeier geht immer wieder hin, wo andere eher weg wollen. Heuer plant er nach Möglichkeit noch mehrere Aufenthalte in der Ukraine. Das seiner Familie zu erklären, ist nicht leicht. Und die Reisen gehen ins Geld; gern würde Bachmeier einen neuen Bildband angehen, verrät er, die Finanzierung ist aber noch nicht gesichert. Und die Aufmerksamkeit von Medien ist volatil. „2016/17 war es hart, Bilder in der Presse zu veröffentlichen“, erzählte er bei der Vernissage. Andere Nachrichten standen im Vordergrund. Bis Februar 2022.

„Es ist erschreckend, dass der Krieg fast schon zu Normalität wird“, stellte Bürgermeister Jens Zangenfeind bei der Vernissage fest, „das darf nicht sein.“ Dafür sei es wichtig, dass man die Menschen sehe – wie Bachmeier sie zeigt. „Es ist schwierig, Leute anzusehen, die leiden“, sagte Landrat Olaf von Löwis. „Aber nur so können wir das im Herzen aufnehmen.“

Die Ausstellung ist bis Ende März 2023 in der vhs in Hausham (Schlierseer Straße 16) bei freiem Eintritt zu sehen: montags bis freitags von 9 bis 11, montags bis donnerstags auch von 14 bis 16 Uhr.