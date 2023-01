Bindeglied zwischen Kliniken und Vorstand: Chefarzt in Agatharied mit neuem Amt

Professor Michael Landgrebe

Landkreis – Weitere Aufgabe für Professor Michael Landgrebe: Der Ärztliche Direktor der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH und Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied wurde einstimmig zum neuen Sprecher der Ärztlichen Direktorenkonferenz der kbo gewählt. Er folgt auf Professor Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, der nach acht Jahren den Staffelstab weiterreichte.

Der Sprecher der Direktorenkonferenz ist laut einer Pressemitteilung vor allem eines: das Bindeglied zwischen den sechs Ärztlichen Direktoren der kbo-Kliniken und dem kbo-Vorstand. Aber er organisiert und leitet zugleich die Medizinkonferenzen, ist erster Ansprechpartner für den Vorstand und vertritt umgekehrt die Anliegen und Interessen der ärztlichen Direktoren und nimmt an den Leitungsgremien teil. So laufen viele für die psychiatrischen Kliniken relevante Themen über den Schreibtisch des Sprechers. Derzeit sind es unter anderen die Umsetzung der Richtlinien für Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik, aber auch die fortschreitende Ambulantisierung in den Kliniken.

Landgrebe: Wahl ist „Anerkennung und Wertschätzung“

Dass die Kollegen der Medizinkonferenz Landgrebe einstimmig per Akklamation benannt haben, freut den neuen Amtsinhaber. „Es ehrt mich und ist natürlich eine Anerkennung und Wertschätzung“, sagt er. „Sie haben offensichtlich Vertrauen darin, dass ich ihre Anliegen und Interessen gut vertreten werde.“ Zwanzger blickt positiv auf die vergangenen acht Jahre zurück: „Die Vielfalt an Themen war äußerst spannend und abwechslungsreich, zuweilen auch herausfordernd.“ Er habe vor allem auch die Teamarbeit mit den Kollegen aus der Konferenz, aber auch mit dem Vorstand und den Leitungsgremien geschätzt, denn die vielen umwälzenden Veränderungen seien nur gemeinsam zu stemmen. Zwanzger begrüßte laut Pressemitteilung die Wahl von Landgrebe als seinen Nachfolger: „Einen Besseren hätten wir nicht finden können.“

