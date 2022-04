Birkenstock investiert in Hausham: Ehemaliges Sixtus-Areal soll Oldtimer-Ausstellung beherbergen

Von: Jonas Napiletzki

Der Förderturm soll das Bergbaumuseum beheimaten – drumherum soll ein Museumsquartier entstehen. Klaus Birkenstock scheint dem gegenüber als neuer Eigentümer des früheren Sixtus-Areals aufgeschlossen zu sein. Das Gelände erstreckt sich von der Einfahrt – im Vordergrund – über mehrere (hier rechts verdeckte) Gebäude. © Thomas Plettenberg

Das ehemalige Sixtus-Gelände in Hausham hat offenbar einen neuen, prominenten Eigentümer gefunden. Mit ihm könnte auch Bewegung in das „Projekt Förderturm“ kommen.

Hausham – Die Gemeinde Hausham kämpft, wie berichtet, seit Längerem um eine neue, adäquate Heimat für das Bergbau-Museum – und wünscht sich dafür eine örtliche Nähe zum 1966 stillgelegten Förderturm. Auch die Zukunft des Sixtus-Areals war seit dem Umzug des Pflegeprodukt-Herstellers Ende 2019 unklar geblieben.

Teilweise offengelegt wurde die neueste Entwicklung nun durch einen Antrag, den der Bauausschuss des Gemeinderats am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses behandelte. Auf der öffentlichen Tagesordnung taucht der Name Klaus Birkenstock auf – als Antragsteller für eine Nutzungsänderung zweier ehemaliger Sixtus-Lagerhallen. Nach Informationen unserer Zeitung ist Birkenstock Mitglied der gleichnamigen Familie, die über Jahrhunderte hinweg den bekannten Sandalenhersteller geführt und die Firma erst im vergangenen Jahr an eine US-französische Beteiligungsgesellschaft verkauft hat.

Lagerhallen bleiben optisch unberührt

In Hausham will Klaus Birkenstock zwei Lagerhallen an der Industriestraße 8 in einen privaten Ausstellungsraum für Oldtimer umwandeln. Haushams Bauamtsleiterin Petra Sperl erklärte den Ausschussmitgliedern: „Am Äußeren der Hallen wird nichts verändert.“ Die Gebäude im Gewerbegebiet sollen also auch mit Oldtimern im Inneren optisch gleich bleiben. „Lediglich das transparente Wellblech an der Westfassade wird gegen Glasscheiben ausgetauscht“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und: „Die beiden Lagerhallen haben eine Fläche von 785,73 Quadratmetern.“

Baurechtlich gebe es für die Nutzungsänderung keine Bedenken. Die Mitglieder des Ausschusses befürworteten den Antrag ohne Diskussion einstimmig. Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) betonte in der Sitzung, der neue Eigentümer Klaus Birkenstock stehe „auch dem Projekt Förderturm sehr aufgeschlossen gegenüber“. Mit ihm als potenziellem Partner komme „Bewegung“ in die Museumsentwicklung. Konkrete Vorschläge will Zangenfeind dem Gremium „demnächst präsentieren“.

Zu dem Projekt „Bergbaumuseum und Förderturm“ könne er leider derzeit noch nichts Näheres sagen, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage. Aber: „Bis spätestens Ende Mai, davon gehe ich aus, sind die weiteren Planungen spruchreif.“ Tatsache sei jedoch, „dass wir sehr gute Gespräche mit Herrn Birkenstock geführt haben“, teilt Zangenfeind mit. Und: „Wir sind glücklich, dass Herr Birkenstock in unserer Gemeinde investiert.“

Birkenstock „interessiert sich für die Gemeinde“

Er selbst, so berichtet der Bürgermeister, habe Birkenstock bereits als sehr freundlichen, aufgeschlossenen und interessierten Menschen kennenlernen dürfen. „Er interessiert sich nicht nur für Grundstücke, sondern auch für die Gemeinde, das Umfeld und mögliche interessante Projekte.“

Bei der eventuell bevorstehenden Zusammenarbeit zwischen Birkenstock und der Gemeinde mit ihren Museumsplänen gehe es um „Nähe und Flächen“. Ein finanzielles Engagement Birkenstocks sei nicht geplant, sagt Zangenfeind im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir wollen ein Museumsquartier schaffen“, erklärt der Rathaus-Chef. Dafür brauche die Gemeinde jeden Eigentümer, der mitmache. Sollte es zu einem Start der Museumsentwicklung mit Birkenstock kommen, müsse die Gemeinde freilich auch die Nachbarn mitnehmen. „Wir wollen nicht nur den Turm als Museum, sondern auch die angrenzenden Flächen einbinden.“

