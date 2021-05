Blumendiebstahl in Hausham: Unbekannte klauen drei Enzianbäume vor Bekleidungsladen

Über Nacht waren die Pflanztöpfe leer

von Sebastian Grauvogl schließen

Eine Augenweide für Kunden und Passanten sollten die Enzianbäume sein, die vor einem Bekleidungsgeschäft in Hausham standen. Nun sind sie über Nacht verschwunden. Sie wurden geklaut.

Hausham - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, wurden die drei Enzianbäume mit lilafarbenen Blüten in der Nacht von Sonntag, 16., auf Montag, 17. Mai, aus Pflanztöpfen vor einem Bekleidungsgeschäft an der Miesbacher Straße in Hausham entwendet. Den Gesamtwert beziffert die Polizei auf rund 50 Euro.

Zeugen des Blumendiebstahls werden gebeten, sich unter 08025/2990 zu melden.

sg