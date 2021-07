Brand in Hausham gegenüber der Feuerwehr: Einsatz dauert an - Kriminalpolizei ermittelt Ursache

Zu einem Brand in Hausham rückten umliegende Feuerwehren an.

Rauchentwicklung

Von Jonas Napiletzki schließen

Am heutigen Vormittag kam es zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Hausham gegenüber der Feuerwehr. Die Ursache ist noch unklar.

Hausham - Rauchentwicklung an der Brentenstraße rief am heutigen Montagvormittag gegen 9 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hausham auf den Plan: In der direkten Nachbarschaft des Feuerwehrgebäudes war nach Angaben von Kommandant Joachim Hamacher ein Brand in einer Fabrikhalle ausgebrochen.

In dem holzverarbeitenden Betrieb habe ein Kabel einer elektrischen Anlage Feuer gefangen. „Das Kabel war Teil einer in der Halle befindlichen Werkstatt“, sagt Hamacher. Die genaue Brandursache sei noch unklar - ein Zusammenhang mit dem Gewitter des Vorabends könne weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Brand in Hausham: Feuerwehren bekämpfen Ausbreitung des Brands - Dämmmaterialien angekokelt

+ Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausham beim Bekämpfen des Brands in einem holzverarbeitenden Betrieb an der Brentenstraße. © Andreas Leder

Hamacher erklärt: „In der Halle befanden sich Dämmmaterialien, die bei dem Feuer angekokelt wurden.“ Die Einsatzkräfte entfernten die Stoffe aus der Halle um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Miesbach sagt: „Offenbar ist bei dem Brand ein Gebäudeschaden entstanden.“ Zur Klärung der Brandursache werde die Kriminalpolizei hinzugezogen, die die Ermittlung aufnimmt, sobald die Beamten die Halle betreten können.

Im Einsatz waren neben den Floriansjüngern aus Hausham auch die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Miesbach, Schliersee und Agatharied.

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an. (nap)