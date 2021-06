Brand in Mülltonnenhäuschen: Polizist greift in Hausham zum Feuerlöscher

Streife kommt zufällig vorbei

Da war die Polizei zur rechten Zeit am rechten Ort: Auf der Rückfahrt von einem Einsatz bemerkte eine Streife in Hausham den Brand zweier Mülltonnen. Die Polizisten griffen zum Feuerlöscher.

Hausham - Als sie am Sonntag gegen Mittag in der Schlierseer Straße in Hausham unterwegs waren, fiel Polizeibeamten ein Mülltonnenhäuschen auf, aus dem sich Rauch entwickelte. Als sie die Türen öffneten, entdeckten sie, dass zwei Restmülltonnen in Brand geraten waren. Ein Beamter griff laut Pressebericht beherzt zum Feuerlöscher, der im Streifenwagen mitgeführt wurde. Dadurch konnte das Feuer bereits eingedämmt werden. Die restlichen Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr Hausham, die mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort eilte.

Inzwischen steht auch die Ursache des Brandes fest. Am Vorabend hatten die Nachbarn des Mietshauses zusammen im Garten gegrillt. Eine 52-jährige Anwohnerin meinte es gut und wollte die Reste der Grillkohle aus dem Grill entsorgen. Weil sie augenscheinlich keine Glut mehr feststellen konnte, warf sie die Asche in die Restmülltonnen. Allerdings war auch 24 Stunden später immer noch Glut vorhanden, so dass das Feuer ausbrechen konnte. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 120 Euro.

