Brandstiftung in Sportanlage: Bub (12) per Videoaufzeichnung überführt

Ein Gemisch aus Ruß und Schaum blieb nach dem Feuerwehreinsatz in der öffentlichen Toilette an der Zentralen Sportanlage zurück.

Feuer in Toilette gelegt

von Sebastian Grauvogl schließen

Ein unbekannter Täter hatte im Dezember 2020 ein Feuer in der Toilette der Zentralen Sportanlage in Hausham gelegt. Jetzt wurde er überführt - per Videoüberwachung.