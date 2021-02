„Brauchen viel Disziplin“: Lebenshilfe-Chefin erklärt, wie Menschen mit Behinderung die Pandemie erleben

Der lange Lockdown belastet auch die Lebenshilfe Miesbach. Wie die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung mit der Pandemie umgehen, erklärt Inga Kockerols im Interview.

Hausham – Mit dem geplanten Neubau des Haus Bambi in Hausham hätte die Lebenshilfe Miesbach eigentlich viel genug um die Ohren. Und nach dem positiven Ausgang des Bürgerentscheids wollte Geschäftsführerin Inga Kockerols mit ihrem Team richtig Gas geben. Doch die andauernde Corona-Krise bremst vieles aus. Wie die Lebenshilfe mit den Einschränkungen durch die Pandemie zurechtkommt und den Kindern mit Behinderung dennoch ein halbwegs normales Leben ermöglicht, berichtet Kockerols im Interview.

Frau Kockerols, wie gehen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen mit der Corona-Pandemie um?

Inga Kockerols: Erstaunlich gut. Unsere Kids sind wirklich klasse. Dabei hat sich für sie so viel verändert. Zum Beispiel leiden manche Menschen mit Autismus an Gesichtsblindheit. Das heißt, sie erkennen ihre Bezugspersonen anhand deren individueller Kleidung – inklusive Geruch. Um ja keine Kontamination zu riskieren, müssen unsere Mitarbeiter im Haus Bambi aber aktuell ausschließlich Dienstkleidung tragen, wenn sie in der Einrichtung sind. Die sieht natürlich bei allen gleich aus und riecht lediglich nach Desinfektionsmittel. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Kinder also, die stark auf die Mimik ihrer Mitmenschen angewiesen sind. Auch das ist schwierig, weil unser Personal ständig FFP2-Masken trägt.

Die Schutzvorkehrungen mögen in der Einrichtung helfen. Aber die Kinder dürfen ja auch ihre Familien besuchen, oder?

Inga Kockerols: Aber ja! Umso mehr sind wir darauf angewiesen, dass auch die Eltern und Familien ihre Kontakte im Alltag stark einschränken. Das tun sie auch, und zwar in beeindruckender Art und Weise. Denn obwohl wir die Kinder bei der Rückkehr auf das Virus testen, wäre das aufgrund der Inkubationszeit noch längst keine Sicherheit. Genau die müssen wir aber so gut es geht aufrechterhalten.

Gab es denn schon mal einen Corona-Ausbruch in einer der Lebenshilfe-Einrichtungen?

Inga Kockerols: Zu meiner Erleichterung gab es kein großes Ausbruchsgeschehen. Leider haben sich mehrfach Mitarbeiter des Haus Bambi im privaten Umfeld infiziert, obwohl auch sie alles versuchen um ihre Kontakte so gering wie möglich zu halten. Dank der Maßnahmen kam es aber zu keiner Übertragung auf die Kinder oder andere Kollegen. Und wir tun alles, was in unserer Macht steht, dass es auch weiterhin nicht dazu kommt. So haben wir zum Beispiel immer noch eine Bambi-Gruppe nach Bad Wiessee ausgelagert. Unsere Kinder können aufgrund ihrer Gesundheit keine Masken tragen. Das Virus würde sich also schnell ausbreiten. Mit möglicherweise schlimmen Folgen, weil etliche zur vulnerablen Gruppe zählen. Wie schnell es gehen kann, haben wir in unserer Heilpädagogischen Tagesstätte erlebt.

Was ist da passiert?

Inga Kockerols: Kurz vor Weihnachten hat es hier eine Gruppe erwischt. Leider hatten sich mehrere Kinder und eine Kollegin innerhalb der Gruppe infiziert. Zum Glück sind alle wieder wohlauf. Dank Bereichstrennung und Maskenpflicht hat sich das Virus nicht weiter in der Einrichtung verbreitet.

Könnten Impfungen für Entlastung sorgen?

Inga Kockerols: Selbstverständlich. Tatsächlich zählen Menschen mit Behinderung, beispielsweise mit Down-Syndrom, zur Gruppe mit der höchsten Priorität. Leider dürfen aktuell Kinder bis 16 Jahre nicht geimpft werden. Umso dankbarer bin ich, dass die Impfbereitschaft bei unseren Mitarbeitern groß ist. Die ersten hatten schon ihren Termin. Es geht also aufwärts, wenn auch in kleinen Schritten.

Gilt das auch für den geplanten Neubau des Haus Bambi in Hausham?

Inga Kockerols: Absolut. Leider hat uns auch hier die Corona-Krise voll erwischt. Die Bearbeitungszeiten bei uns und bei den Behörden haben sich deutlich erhöht, weil alle viel zusätzliche Arbeit haben. Bis zum Frühjahr sollte aber das Raumprogramm stehen, dann können wir weiterarbeiten. Auch die Finanzierung müssen wir immer wieder durchrechnen. So hatten wir alleine von März bis September 2020 wegen Corona Mehrkosten von rund 210 000 Euro in unseren Einrichtungen. Etwa für Tablets, Schutzausrüstung oder auch den neuen Besuchscontainer. Dank großzügiger Spenden konnten wir zumindest einen Teil wieder auffangen. So versuchen wir, uns mit Verbesserungen im Altbau über Wasser zu halten und jede Ecke auszunutzen bis wir – optimistisch betrachtet – in vier bis sechs Jahren umziehen können.

Ist das Haus denn nicht längst ausgereizt?

Inga Kockerols: An sich schon, aber wir investieren trotzdem noch in den mit der Heimaufsicht abgestimmten Umbau im Bestand, damit die Lebensqualität der Kinder im Haus wenigstens zufriedenstellend ist. Anders als im ersten Lockdown dürfen jetzt wieder Handwerker ins Haus. Ich bin sehr dankbar für deren Engagement und das unserer Mitarbeiter. Zumal es sehr anstrengend ist, ständig mit Maske zu arbeiten und alles im laufenden Betrieb zu organisieren. So ist es uns aber gelungen, neue Beschäftigungsräume oder Umkleiden zu schaffen. Größere Projekte wie neue Toiletten müssen aber warten. Dazu müssten die Kinder ein paar Tage ausziehen, was derzeit nicht möglich ist. Wir müssen einfach weiter durchhalten.

Was bedeutet das für die Lebenshilfe insgesamt?

Inga Kockerols: Eigentlich ergeht es uns wie allen Familien. Wir müssen uns noch viel mehr um die Kinder kümmern, als wir es normalerweise eh schon tun. Sei es im Homeschooling oder bei der Freizeitgestaltung. Das verlangt allen viel Disziplin und Flexibilität ab. Den Mitarbeitern, den Eltern, den Lehrern und Schulbegleitern der Anton-Weilmaier-Schule, vor allem aber auch den Kindern. Das gilt übrigens nicht nur fürs Haus Bambi, sondern auch für unsere anderen Angebote.

Dürfen die trotz Lockdown weiterlaufen?

Inga Kockerols: Mittlerweile zum Glück ja. Im ersten Lockdown war beispielsweise die Frühförderung geschlossen. Eine sehr ungute Situation, weil viele Entwicklungen nur in bestimmten Zeitabschnitten im Leben der Kinder möglich sind. Wenn man die verpasst, kann man das nicht mehr nachholen. Insofern sind wir froh, dass wir dieses Angebot nun weiterführen dürfen. Aber auch hier ist der Aufwand groß. Weil die Betreuer für Ergo- und Physiotherapie oder Heilpädagogik mit mehreren Kindern arbeiten und das teilweise auch in deren Kindergärten oder Familien, sind die Hygieneauflagen sehr hoch.

Stichwort Kindergärten: Wie sieht eigentlich die Notbetreuung in einer integrativen Tagesstätte wie der Villa Kunterbunt aus?

Inga Kockerols: Da unterscheiden wir uns nicht von anderen Kitas. Wir klären die Eltern über mögliche Risiken auf und lassen sie dann selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Einrichtung bringen möchten. Gut die Hälfte machen davon Gebrauch. Es kommen Kinder mit und ohne Behinderung. Das hat den Vorteil, dass der integrative Charakter erhalten bleibt.

Könnten Kinder mit Behinderung überhaupt zu Hause betreut werden? Beispielsweise, wenn die Eltern berufstätig sind?

Inga Kockerols: Das kommt nicht nur auf die Eltern an, sondern auch auf den Arbeitgeber. Hier bitten wir alle Firmen um Solidarität und Sensibilität. Sie sollten erkennen, welch großen Spagat diese Eltern bewältigen müssen. Ein Kind mit Behinderung läuft im Homeoffice mal nicht eben so mit.

Was wünschen Sie sich denn persönlich für dieses Jahr?

Inga Kockerols: Vor allem, dass wir als Gesellschaft unsere Stärken besser sehen. Wir machen in dieser schwierigen Zeit keinen so schlechten Job, wie wir manchmal meinen. Wir sollten nicht nur immer schimpfen, was alles nicht funktioniert, sondern auch sehen, was wir durch gemeinsames Handeln und Solidarität alles leisten. Nur gemeinsam und mit gegenseitigem Verständnis können wir diese Krise bewältigen. Wenn wir Erwachsenen einen positiveren Blick einnehmen, hilft das übrigens auch den Kindern. Die spüren ganz genau, wie es uns geht.

sg