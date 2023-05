Brücke fertig, erste Bauanträge abgesegnet: Wohngebiet am Huberspitz macht Fortschritte

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

B(e)reit für den Bach: die neue Brücke im Neubaugebiet am Huberspitz in Hausham. © Thomas Plettenberg

Damit aus den Bebauungsplangebieten 41 und 42 in Hausham bald echte Baugebiete werden, laufen die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren. Jetzt gibt‘s eine neue Brücke - und 15 Bauanträge.

Hausham – Ein gewichtiger Meilenstein in Richtung neues Wohngebiet am Huberspitz ist per Schwertransport nach Hausham gerollt: zwei insgesamt 115 Tonnen schwere Betonfertigteile für die neue Straßenbrücke über den Schmotzbach. Ein Autokran hob sie an ihren Platz – eine weitere Etappe für die Erschließung der geplanten Einheimischensiedlung an Huberbergstraße/Huberspitzweg ist damit geschafft. Quasi eine bauliche Bestätigung dessen, was Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) den künftigen Häuslebauern am Montagabend im Bauausschuss versichert hatte: „Wir werden alles dafür tun, dass Sie bald loslegen können.“

Satte 15 Bauanträge fürs Neubaugebiet hatte das Gremium auf der Tagesordnung stehen, alle erhielten das gemeindliche Einvernehmen. Für – wenn auch nur kurze – Diskussionen sorgten allenfalls die nicht immer genau aufeinander abgestimmten Gestaltungen der jeweils zueinander gehörigen Doppelhaushälften. Wie Bauamtsleiterin Petra Sperl von Vorgesprächen mit dem Landratsamt berichtete, habe die Genehmigungsbehörde zumindest verlangt, dass nicht eine komplette Putzfassade mit einem Holzhaus aneinanderstoßen. Während Michael Ertl (SPD) sich für noch mehr Einheitlichkeit aussprach, war der Bürgermeister von der im Plan berücksichtigten gestalterischen Freiheit überzeugt. „Jeder macht sich selbst genug Gedanken über sein Lebenswerk.“

Nur noch kleinere Änderungen

Kein Thema mehr waren derweil Abweichungen bei Außentreppen oder Dachneigungen, weil die bereits im Gemeinderat besprochen wurden. Anders die in zwei Doppelhaushälften beantragten Einliegerwohnungen zur Ferienvermietung, die einen Verzicht der Gemeinde auf den hier eigentlich notwendigen zusätzlichen Stellplatz bräuchten. Letztlich einigten sich die Bauausschussmitglieder auf eine Befreiung, aber ohne expliziten Verweis einer Nutzung der öffentlichen Parkplätze am Volksfestplatz. „Es darf sich daraus kein Anspruch an die Gemeinde ergeben“, erklärte Zangenfeind.

Den Eigentümern der Parzellen im Zuschauerraum übermittelte der Rathauschef den Dank, „dass Sie so hartnäckig geblieben sind“. Ihm sei bewusst, dass sich durch die vielen Verschiebungen durch den Bürgerentscheid und die notwendigen Gutachten einiges an Mehrkosten durch die seitdem erfolgten Preis- und Zinssteigerungen ergeben hätten. „Danke, dass Ihr es trotzdem durchzieht“, sagte Zangenfeind und stellte die Unterstützung der Gemeinde im Genehmigungsverfahren – zumindest wo dies möglich sei – in Aussicht. „Wenn es irgendwo hakt, melden Sie sich bitte bei uns.“ Dennoch müsse man erst noch den Abschluss der Erschließungsarbeiten abwarten. „Sonst erhalten wir keine Gewährleistungsabnahme durch die beteiligten Firmen.“

Ingenieur zufrieden mit Baufortschritt

Der Einbau der Brücke verlief reibungslos, teilt Karl Kleiß vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold unserer Zeitung mit. Im nächsten Schritt würden nun die bereits im Betonbauwerk integrierten Leerrohre für Wasser, Kanal und Gas angeschlossen sowie die Böschungen angeglichen. Dann werde der aktuell über ein Rohr umgeleitete Schmotzbach unter der neuen Brücke hindurchgeführt. Ansonsten stünde nach den verlegten Kanälen als nächstes der Wasserleitungsbau im Gebiet an, gefolgt von den letzten Spartenverlegungen und dem abschließenden Straßenbau. Starttermin für die Bauwerber ist laut Kleiß am 21. Juli (Huberspitzweg) und 11. August (Huberbergstraße).

sg