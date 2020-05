Bürgerentscheid Hausham: Heute Abstimmung über Baugebiet Abwinkl - Ergebnis später hier

Wohnraum für Familien und ein neues Zuhause für die Kinder des Haus Bambi: Darüber stimmen die Haushamer heute im Bürgerentscheid ab. Das Ergebnis finden Sie später hier.

Update, 17. Mai, 13.30 Uhr: Die Abstimmung läuft

Wie geht es weiter in Hausham-Abwinkl? Eine Antwort auf diese für die Entwicklung des Ortes nicht unerhebliche Frage rückt näher. Die Abstimmung beim Bürgerentscheid läuft seit 8 Uhr. Bis um 18 Uhr können die Haushamer ihr Kreuzchen bei den Fragen zu Bürgerbegehren und Ratsbegehren sowie der Stichfrage machen. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Das Ergebnis des Bürgerentscheids lesen Sie unmittelbar nach Bekanntgabe ebenfalls hier.

Darum geht‘s beim Bürgerentscheid

Hausham - Fast vier Jahre ist es her, dass das Wort „Bürgerbegehren“ erstmals im Zusammenhang mit dem geplanten Baugebiet an der Huberbergstraße in Hausham fiel. Im August 2006, kurz nachdem der Gemeinderat den Antrag auf Herausnahme der gut 31 000 Quadratmeter großen Fläche am Fuß des Huberspitz beschlossen hatte, meldeten die Kritiker erstmals öffentlich ihre Bedenken gegen die Wohnbebauung und das neue Haus Bambi der Lebenshilfe an. Am Sonntag, 17. Mai, haben nun die Haushamer das Wort. Beim Bürgerentscheid haben sie die Wahl zwischen dem vom Landschaftsschutzverein angestoßenen Bürgerbegehren contra und dem vom Gemeinderat initiierten Ratsbegehren pro Baugebiet.

Zwei Bürgerentscheide also, bei denen jeweils ein Ja oder ein Nein anzukreuzen ist. Weil sich die beiden Abstimmungen inhaltlich entgegenstehen und theoretisch beide Begehren abgelehnt oder befürwortet werden könnten, gibt es zusätzlich eine Stichfrage. Jeder Stimmberechtigte sollte also drei Kreuze machen. Ungültig wird der Stimmzettel nur, wenn bei einer Frage Nein und Ja angekreuzt sind. Der Bürgerentscheid wirkt wie ein Beschluss des Gemeinderats und ist somit ein Jahr lang bindend.

Positionen von Bürger- und Ratsbegehren

Um die Gunst der Stimmberechtigten konnten Landschaftsschutzverein wie Gemeinde nur sehr eingeschränkt werben. Weil wegen des Coronavirus keine Informationsveranstaltungen oder -stände möglich waren, setzten die beiden Seiten auf Flyer und ihre Internetauftritte. An der konträren Argumentation hat sich trotz etlicher Gespräche im Vorfeld nichts geändert. Während die Gemeinde mit bezahlbarem Wohnraum für einheimische Familien und einem neues Zuhause für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wirbt, fürchtet der Landschaftsschutzverein negative Folgen wie Hangrutsch- und Hochwassergefahr, eine Zerstörung der Natur sowie eine Verkehrsüberlastung im gesamten Gebiet.

Großer Streitpunkt ist und bleibt auch die Behauptung der Gegner, es gebe andere Flächen in Hausham, auf denen sich das Vorhaben einfacher und verträglicher verwirklichen lasse. Stimmt so nicht, sagt die Gemeinde. Alle möglichen Alternativen seien geprüft worden. Mit dem Ergebnis, dass sie weder besser geeignet wären, noch sich überhaupt im Eigentum der Gemeinde befinden.

6448 Haushamer zur Abstimmung aufgerufen

Welchen Aussagen sie mehr vertrauen, entscheiden die Haushamer am 17. Mai. 6448 Bürger sind zur Abstimmung geladen. Angesichts der Corona-Pandemie werden viele von ihnen von der Möglichkeit der Abstimmung per Brief Gebrauch machen, vermutet Haushams Rathausgeschäftsleiter Rudolf Randler. Bereits in der ersten Woche nach Versand der Benachrichtigung seien fast 1000 Anträge auf postalische Abstimmung im Rathaus eingegangen. Deshalb habe man entschieden, ein zweites Briefwahllokal einzurichten.

Briefwahl und drei Wahllokale

Wer dennoch den persönlichen Urnengang vorzieht, kann seine Stimme am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr an folgenden Orten abgeben: im Alpengasthof Glück Auf und in der Grund- und Mittelschule in Hausham sowie im Gasthof Staudenhäusl in Agatharied. Weitere Wahllokale habe man nicht eingerichtet, erklärt Randler. „Das wäre übertrieben.“ Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der vermutlich im Vergleich zur Kommunalwahl geringeren Beteiligung. Entsprechend schnell sollte auch das Ergebnis des Bürgerentscheids feststehen.

Ergebnis sollte um 19 Uhr feststehen

Randler rechnet, dass die Auszählung nicht länger als eine Stunde dauert. Gegen 19 Uhr sollte also die Zukunft des geplanten Baugebiets in Abwinkl feststehen.

sg