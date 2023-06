Bürgermeister zum Fischsterben: „Ein unnötiger Fehler, der einfach nicht passieren darf“

Jens Zangenfeind im Interview

Das Fischsterben im Schmotzbach in Hausham wirft kein gutes Licht auf die Bauarbeiten für das Einheimischen-Wohngebiet am Fuß des Huberspitz. Die Position des Bürgermeisters ist klar.

Hausham - Auch wenn er selbst nicht im Bagger gesessen ist: Als Haushamer Bürgermeister ist Jens Zangenfeind schon von Amts wegen im Fokus, wenn es um das von der Gemeinde initiierte Einheimischen-Baugebiet am Fuß des Huberspitz geht. Und noch viel mehr, wenn dieses in der Kritik steht – so wie jetzt durch das Fischsterben im Schmotzbach. Wir haben Zangenfeind dazu im Interview befragt.

Herr Zangenfeind, bis zum Schluss haben die Anwohner vor negativen Auswirkungen der Baumaßnahmen am Fuß des Huberspitz gewarnt. Die Gemeinde hat stets versichert, mithilfe von Gutachtern und Fachbehörden für alle Eventualitäten vorgesorgt zu haben. Angesichts des jüngsten Fischsterbens fragt man sich unweigerlich: Haben Sie doch was übersehen?

Jens Zangenfeind: Zunächst einmal ist es mehr als ärgerlich, dass es dazu gekommen ist. Ein absolut unnötiger Fehler, der einfach nicht passieren darf. Das habe ich bei einem Ortstermin auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Stellt sich die Frage, wer dafür verantwortlich ist.

Jens Zangenfeind: Ohne den polizeilichen Ermittlungen vorgreifen zu wollen: Die Gemeinde hat die Firma Bayerngrund für die Erschließung des Baugebiets beauftragt. Die wiederum hat das Ingenieurbüro Dippold & Gerold und die Baufirma Swietelsky mit der Durchführung betraut. Dabei sind natürlich die Vorgaben aus der wasserrechtlichen Genehmigung einzuhalten. Darin wird auch eine enge Abstimmung mit der Fischerei vorgeschrieben, um in Notsituationen die Tiere schnell retten zu können. Dazu ist es laut meinen Informationen im vorliegenden Fall leider nicht gekommen.

Gab es auch technische Gründe?

Jens Zangenfeind: Mir wurde es so erklärt, dass neu aufgebrachter Boden grundsätzlich sehr durchlässig ist. So ist das in der aktuellen Trockenphase ohnehin knappe Wasser schnell versickert und hat dann unten im Bach gefehlt. Wir haben das aber umgehend nach Bekanntwerden ans Landratsamt und den zuständigen Bauleiter gemeldet. Mit der Pumplösung als Sofortmaßnahme ist nun zumindest die akute Gefahr gebannt.

Und wie sehen die nächsten Schritte aus?

Jens Zangenfeind: Das werden wir zusammen mit allen Beteiligten besprechen – selbstverständlich unter Einbindung der Fischer. Zudem haben wir eine tägliche Prüfung der Situation vor Ort vereinbart. Auch wenn wir als Gemeinde nicht für die Bauausführung zuständig sind, werden wir jetzt verstärkt ein Auge darauf haben. Dennoch haben wir weiterhin großes Vertrauen in das Ingenieurbüro und die Baufirma. Sie haben trotz schwieriger Wetterlagen sehr gute Arbeit geleistet und waren bei Fragen immer ansprechbar – auch für die Anwohner.

