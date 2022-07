Carina Gilke (34) komplettiert Klinikleitung

Carina Gilke ist neue Klinikleiterin in Agatharied.

Neue Klinikleiterin am Krankenhaus Agatharied

Die neue Führungscrew am Krankenhaus Agatharied ist komplett. Zum 1. Juli startete Carina Gilke (34) als neue Klinikleiterin.

Agatharied ‒ Carina Gilke ergänzt das Team um Vorstand Benjamin Bartholdt, die Ärztlichen Direktoren Dr. Steffen Herdtle und Prof. Markus Rehm sowie Pflegedirektor Sven Steppart. Bartholdt, der im Februar für Michael Kelbel an die Spitze gerückt war, gab die Personalie im Kreistag bekannt, als er über den aktuellen Stand des Strategiekonzepts berichtete. „Wir stehen zusammen und sind jetzt voll arbeitsfähig“, sagte er.

Strategieberaterin und dann im Krankenhausmanagement

Die gebürtige Münchnerin Gilke war zuletzt als Geschäftsführerin des Asklepios Klinikums Bad Abbach tätig, einem Fachkrankenhaus für Orthopädie und Rheumatologie mit angeschlossenem Rehabilitationszentrum. Ihre berufliche Laufbahn begann die studierte Betriebs- und Volkswirtschaftlerin 2012 bei der internationalen Strategie- und Managementberatung Bain & Company in Zürich, ehe sie 2018 ins Krankenhausmanagement wechselte. In Agatharied wird sie die nicht medizinischen Bereiche sowie die Beteiligungsgesellschaften führen und weiterentwickeln, sich aber auch in bereichsübergreifende Themen und Projekte sowie die strategische Neuausrichtung des Hauses einbringen.

Millionendefizit schreckt 34-Jährige nicht ab

Das Millionendefizit schreckt die 34-Jährige nicht ab. „Man merkt sofort, dass die Klinik über ein gutes Fundament verfügt, auf dem wir im Rahmen der strategischen Neuausrichtung aufbauen können“, wird sie in einer Pressemitteilung des Krankenhauses zitiert. „Das zeigen die erstklassige Medizin und Behandlungsqualität, die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind, sowie die überdurchschnittlich hohe Patientenzufriedenheit.“

