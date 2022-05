CD-Präsentation in Hausham: „Almlüfterl“ weht durch den Glück-Auf-Saal

Von: Alexandra Korimorth

Ein Gemeinschaftswerk: (v.l.) Der Haushamer Bergwachtgsang, die Hohenaschauer Musikanten (hinten), Moderator Andreas Estner (vorne) und die Boarische Almmusi präsentierten die CD „Almlüfterl“. Der Sagschneider Dreigsang, ebenfalls auf der CD zu hören, musste den Auftritt im restlos ausverkauften Glück-Auf-Saal absagen. © Christian Scholle

Ein frisches „Almlüfterl“ hat im Haushamer Glück-Auf-Saal die lange Coronaflaute in der Volksmusik beendet: Bergwachtgsang, Hohenaschauer Musikanten und Boarische Almmusi stellten ihre gemeinsame CD mit dem Sagschneider Dreigsang vor.

Hausham – Einfach schee, poetisch, klanglich rund und – passend zum Erwachen der Natur und – ebenso schwung- wie kraftvoll sind die „Gsangl und Musi“ des Haushamer Bergwachtgsangs, der Hohenaschauer Musikanten, der Boarischen Almmusi und des Sagschneider Dreigsangs auf ihrer neuen CD „Almlüftlerl“. Und genauso mitreißend geriet das gleichnamige Konzert im restlos ausverkauften Festsaal des Alpengasthofs Glück Auf in Hausham, wo die Musikanten und Sänger am Samstag ihr Gemeinschaftswerk einem begeisterten Publikum präsentierten.

Die Schar der Mitwirkenden war leider dezimiert: Die drei Schwestern Johanna Schambeck, Annett Mayer und Veronika Krug vom Sagschneider Dreigsang aus dem Isarwinkel mussten erkrankungsbedingt passen. Dafür ergänzte BR-Heimat-Moderator Andreas Estner die musikalischen Alm-Bilder mit Anekdoten, Geschichte und Erinnerungen, wie er sie in seinem jüngst erschienenen Buch „Talgeschichten. Kultur, Historie und Lebensart im oberen Leitzachtal“ festgehalten hat. So präsentierte sich an dem Abend ein Hohelied auf die Almkultur.

Mitreißende und zarte Klänge wechseln sich ab

Mit ihren Liedern, Jodlern, Tänzen und feinen Musikstücken, die die Herzen der Zuhörer unmittelbar öffneten, gaben die Mitwirkenden einen Einblick in das naturverbundene und geradezu paradiesische Leben auf dem Berg von einst. Runde um Runde waren sie im Einklang und in der Balance: ein Stückl schöner als das andere. Vater und Sohn Andreas Leidgschwendner, Sepp Grundbacher und Martin Riedl, die von Maria Holzer an der Zither, Heiner Oberhorner an der Gitarre und Manfred Wörndl an der Harmonika begleitet wurden, faszinierten mit ihrem ausgefeilten und gefühlvollen Viergsang: Sie präsentierten oft althergebrachte Gsangl und Jodler, etwa aus der Sammlung des Kiem Pauli, oder fidele Gstanzl, bei denen so mancher Gast die Texte kannte.

Die Hohenaschauer Musikanten mit Bläsern und Harfe begeisterten mit schwungvollen Tänzen. Beim Walzer, der Polka und den Landlern hielt es die Zuhörer schwerlich auf ihren Sitzen, während sie bei den zarten Klängen der Boarischen Almmusi regelrecht besinnlich und staad wurden – so zogen Simone und Albert Lahner sowie Manfred Wörnle sie mit zwei Zithern und Kontragitarre in den Bann. Die drei Gruppen ergänzen sich perfekt und spiegeln die Vielfalt des Kulturraums Alm wieder.

Idee zur CD entstand schon 2019

Alle spielten sie schon seit 20 Jahren in ihrer Besetzung zusammen, als sie sich zu einem gemeinsamen „Gsangl und Musi“ 2019 auf der Unteren Krainsberger Alm trafen und dabei die Idee zu einem gemeinsamen Album auf CD geboren wurde. „Almlüfterl“ wurde tatsächlich auch kurz danach eingespielt. Doch bei der Veröffentlichung funkte Corona dazwischen. Die Musikanten und Sänger wie auch die Musikfreunde mussten zweieinhalb Jahre lang Geduld aufbringen. Frisch gepresst und fast noch warm lagen die CDs aus dem Hause Bogner Records mit insgesamt 20 Stücken und Liedern – von „Im Frühjahr wanns grea wird“ über den Prientaler Landler, „A paar lustige Gstanzl“ bis zum „Herzbinngerle“ – beim Konzert erstmals zum Verkauf aus.

Am heutigen Montag stellt Andreas Estner die CD der vier Gruppen ab 19 Uhr im Digitalradiosender BR Heimat dem breiten Publikum vor. Beim Konzert im Haushamer Glück-Auf-Saal, das einem Befreiungsschlag für die Volksmusik-Seele nach Corona gleichkam, hatten längst nicht alle Platz gefunden, die gerne dabeigewesen wären: Es war binnen einer Stunde ausverkauft. So sehr haben sich die Volksmusikfreunde auf dieses frische „Almlüfterl“ nach der langen Coronaflaute gefreut.

