kbo-Chefarzt besorgt über Pläne zur Legalisierung von Cannabis

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Bundesregierung will das Hanf frei geben. Clubs mit rund 500 Mitgliedern könnte es anbauen dürfen, so die Pläne (Symbolbild). © IMAGO/Addictive Stock

Der Chefarzt der Psychiatrie kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied, Professor Michael Landgrebe, erklärt, warum er gegen die geplante Freigabe von Cannabis ist.

Agatharied – Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren, um Schwarzmarkt und Kriminalität zurückzudrängen. Was halten Psychiater davon, die täglich mit den Folgen von Drogenkonsum konfrontiert sind? Wir sprachen mit Professor Michael Landgrebe (52), Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied. In der psychiatrischen Fachklinik finden auch Drogenkonsumenten Behandlung.

Herr Professor Landgrebe, am kbo in Agatharied behandeln Sie Menschen mit Suchtproblemen. Wie finden Sie die Pläne der Bundesregierung?

Ich persönlich bin klar gegen eine Liberalisierung, auch wenn man dieses Thema natürlich kritisch diskutieren muss. Die möglichen Risiken muss man mit den Chancen wie beispielsweise der Bekämpfung der Kriminalität und dem Schwarzmarkt abwägen. Aber aus Sicht des Facharztes finde ich einen sehr restriktiven Umgang mit Cannabis wünschenswert.

Warum?

Von einer Legalisierung kann das Signal ausgehen, dass Cannabis keine Gefahr darstellt. Außerdem könnte mit der Verfügbarkeit der Konsum steigen. Denn die Hemmschwelle, zum Dealer zu gehen, ist sicher höher. Vor allem für junge Menschen kann das problematisch sein. Denn bis zum Alter von etwa 21 Jahren reift das Gehirn noch. Je jünger sie mit Drogen in Kontakt kommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schädigung entsteht, die psychische Erkrankungen zur Folge haben kann. Die Schizophrenie etwa hat mit einer Reifungsstörung zu tun. Deshalb sehe ich die Pläne durchaus mit Besorgnis. Eine Begleitforschung ist unabdingbar, um die Folgen der Legalisierung zu sehen.

Welche Cannabis-Schäden sehen Sie in Agatharied?

Wir haben nur ganz wenige Patienten, die wegen einer Cannabis-Abhängigkeit zu uns kommen. Aber wir haben einige, die mit einem psychotischen Schub zu uns kommen, der in engem zeitlichen Zusammenhang mit meist erheblichem Cannabis-Konsum steht. Das sind meist jüngere Patienten zwischen 18 und 30 Jahren. Außerdem haben wir Patienten, die eine psychische Erkrankung, etwa eine Depression, haben und gleichzeitig Cannabis konsumieren. Durch Cannabis können sich Symptome einer psychischen Erkrankung verschlechtern. Bei der Schizophrenie beispielsweise verschlechtert ein begleitender Cannabis-Konsum die Prognose.

Klingt nicht so, als hätten wir im Oberland ein Cannabis-Problem.

Na ja, das kann man so nicht sagen. Zum einen kennen wir die Dunkelziffer nicht. Es kommt ja nicht jeder uns. Zum anderen ist die Bandbreite möglicher Folgen einer Cannabis-Abhängigkeit groß und kann bis dazu führen, dass man apathisch wird, sich nicht mehr konzentrieren kann, keine Freude mehr empfindet. Zu beachten ist dabei aber auch die Art des Konsums. Wie schon Paracelsus sagte „die Dosis macht das Gift“, ist ein gelegentlicher Konsum eher unbedenklich, ein langjähriger, hoch dosierter Konsum ist aber auf jeden Fall kritisch und führt zu einem Symptombild führen, das wie eine Depression aussieht.

Was ist gefährlicher: Alkohol oder Cannabis?

Meine Lieblingsfrage! (lacht). Das kann man nicht kategorisch sagen. Beides kann gefährlich sein. Wie schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Wer Alkohol und Cannabis ausschließlich und nicht täglich zu Genusszwecken konsumiert, hat ein eher geringes Risiko für gesundheitliche Schäden. Wer aber regelmäßig und viel konsumiert, hat sowohl bei Alkohol als auch bei Cannabis ein erhebliches Risiko für gesundheitliche Folgen. Gerade die Sichtweise, dass Alkohol nicht als Droge, sondern gerade in Bayern als Nahrungsmittel bezeichnet wird, führt zu einer klaren Verharmlosung der möglichen Risiken. Ein riskanter Genuss von Alkohol mit der Folge von Gesundheitsschäden bis hin zur Abhängigkeit mit all ihren Folgen ist ein relevantes Problem auch hier bei uns im Oberland. In der Klinik stellen die alkoholkranken Menschen klar die Mehrheit aller Patienten dar, die wegen ihrer Abhängigkeit zu uns kommen. Cannabis spielt da eine absolute Nebenrolle.

Es heißt, Joints pfeifen heutzutage viel mehr rein als früher. Ist da was dran?

Ja, das ist richtig. Dealer haben ja ein Interesse daran, die Menschen abhängig zu machen. Trotzdem ist fraglich, ob eine staatliche Kontrolle über die Cannabis-Produktion den Schwarzmarkt zurückdrängt. Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass die Kunden Cannabis weiter auf dem Schwarzmarkt einkaufen, weil der staatliche Stoff nicht so kickt. Dann hätte man mit einer Legalisierung noch nicht mal auf der Ebene der Kriminalitätsbekämpfung etwas gewonnen.

Haben Sie schon mal gekifft?

Nein, und das ist eine ehrliche Antwort. Abgesehen von Alkohol habe ich noch nie Drogen konsumiert. Ich habe auch nicht vor, das nach einer Legalisierung zu ändern. Weil ich durch meine professionelle Erfahrung die Risiken sehr deutlich sehe und weiß, wie schwer es ist, eine Suchterkrankung zu überwinden. Das ist kein Zuckerschlecken.