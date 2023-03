Chronische Schmerzen: Haushamerin gründet Selbsthilfegruppe fürs Oberland

Von: Jonas Napiletzki

Hilft sich und anderen: Ingrid Maißinger will den Austausch bei chronischen Schmerzen fördern. © TP

Ingrid Maißinger spricht mit unserer Zeitung über die Gründung einer Selbsthilfegruppe fürs Oberland - und erklärt, was ihr selbst bei chronischen Schmerzen hilft.

Hausham – Ingrid Maißinger leidet an der chronischen Schmerzerkrankung Fibromyalgie. Auf Anraten ihrer behandelnden Ärzte suchte die Haushamerin nach einer Selbsthilfegruppe für den Faser-Muskelschmerz, wurde im Oberland aber nicht fündig. Über ihren Entschluss, eine Gruppe für Menschen mit chronischen Schmerzen selbst zu gründen, spricht die 65-Jährige mit unserer Zeitung. Im Interview erklärt sie, an wen sich das Angebot richtet, was die Teilnehmer erwartet und warum der Austausch so wichtig ist.

Frau Maißinger, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber reicht es nicht, wenn sich Betroffene mit ihren Angehörigen austauschen?

Ingrid Maißinger: Man kann jemandem noch so nahe stehen: Das eigene Leid und der Schmerz sind schwer zu vermitteln, wenn der andere nicht das gleiche fühlt. Gleichzeitig ist das menschliche Bedürfnis, sich mitzuteilen, anderen Betroffenen gegenüber wesentlich einfacher. Und diese Leute müssen ja irgendwie zusammenfinden.

Deshalb leiten Sie nun eine Selbsthilfegruppe.

Maißinger: Es ist letztlich eine lose Zusammenkunft von Leuten, die sich austauschen wollen. Ich selbst sehe mich lediglich als Initiatorin – die Teilnehmer können jederzeit Änderungen einbringen. Wichtig war mir vor allem, das Angebot zu schaffen. Es gibt schon viele Selbsthilfegruppen wie die Anonymen Alkoholiker oder Parkinson-Gruppen. Aber chronische Schmerzen haben auch Menschen, für deren eigentliche Krankheit es kein Angebot gibt. Beispielsweise mit einem Fersensporn kann das Leiden sehr groß sein – eine Fersensporn-Selbsthilfegruppe gibt’s aber nicht.

Ab wann gelten Schmerzen als chronisch?

Maißinger: Wenn der Schmerz mindestens sechs Monate anhält. Die Ursache kann psychisch oder physisch sein – der Schmerz selbst ist aber immer körperlich. Chronisch ist ein übergeordneter Begriff. Das kann alles sein – von Phantom-Schmerzen über besagten Fersensporn bis hin zu Kopfweh oder OP-Beschwerden.

Auch Sie zählen zu den Betroffenen. Was hilft Ihnen, den Schmerz zu lindern?

Maißinger: Ich lebe seit über 20 Jahren mit Fibromyalgie. Ab September 2020 hatte ich plötzlich ständig Kopfschmerzen. Dann habe ich gelernt, dass der Schmerz in den Hintergrund tritt, wenn ich aktiv bin. Mir geht’s besser, wenn ich etwas tue. Die Gründung habe ich auch deshalb angepackt, um mich selbst zu unterstützen.

Wie helfen sich diejenigen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben?

Maißinger: Man rutscht schnell in eine Opferrolle. Ich finde es dann wichtig, festzustellen: Du bist in dieser Situation und musst irgendwie damit umgehen und deinen Alltag meistern. Viele haben aber schon über Jahre hinweg chronische Schmerzen, bevor sie sich überhaupt in Behandlung begeben. Solche Erfahrungen können in einer Selbsthilfegruppe thematisiert werden. Tipps bekomme auch ich ständig – und ich probiere fast alles aus. Wenn ich beispielsweise Zucker reduziere, geht es mir sehr viel besser. Vielleicht hilft das auch anderen.

Die Gruppe trifft sich zum ersten Mal am nächsten Dienstag. Wie groß ist das Interesse bisher?

Maißinger: Es ist noch verhalten; ich setze aber auf kontinuierliches Wachstum. Die Flyer für die Gruppe liegen bisher in einigen Apotheken und Praxen aus. Auch die Ärztin, die mich in einer Münchner Schmerzklinik behandelt hat, war über die Gründung sehr erfreut. Unterstützt wird die Gruppengründung sehr durch die Landratsämter Miesbach und Bad Tölz. Dort gibt es unter anderem die Möglichkeit, einen Antrag auf Fördermittel zu stellen, um damit über die Krankenkassen Flyer oder die Webseite zu finanzieren.

Fürs erste Treffen haben Sie Regeln aufgestellt. Worum geht es darin?

Maißinger: Regeln klingen schon typisch deutsch (lacht). Aber ganz ohne geht es nicht. Mir ist wichtig, dass sich die Teilnehmer respektieren und achten. Niemand sollte im Mittelpunkt stehen oder sich als Hauptperson verstehen. Schmerz ist immer Schmerz – und für jeden eine lebenseinschneidende Situation. Und ganz wichtig ist natürlich die Schweigepflicht. Schmerz ist etwas sehr Intimes.

Die ersten Treffen

Die ersten Treffen finden am Dienstag, 14. März, von 10 bis 12 Uhr in Hausham und am Donnerstag, 23. März, von 18 bis 20 Uhr in Miesbach statt. Willkommen sind Betroffene aus dem Oberland nach Anmeldung (info@selbsthilfeoberland-schmerz.de). Auch Praxen oder Apotheken, die Flyer auslegen wollen, können sich hier melden. Weitere Infos unter: www.selbst hilfeoberland-schmerz.de.

