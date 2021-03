Computerprobleme im Impfzentrum Hausham: Lange Schlange wartet vor Tür

Vor dem Impfzentrum Hausham haben sich abends mehrfach lange Schlangen gebildet. Schuld ist ein Computerproblem, gegen das das Zentrum nichts tun kann. Es hat aber andernorts Verbesserungen eingeführt.

Landkreis – Es ist ein Bild, das Fragen aufwirft. Abends, gegen 20.30 Uhr, stehen zuletzt Dutzende Menschen in einer langen Schlange vor dem Haushamer Impfzentrum. Die Reihe beginnt am Eingang, knickt nach rechts und zieht sich am Zentrum entlang. Es ist kühl. Viele Menschen stecken die Hände in die Taschen, während sie auf ihre Spritze zum Schutz vor Corona warten. Warum kommt es zu so einem Stau? Wo liegt der Fehler? Geht das nicht effizienter? Fragen, die unsere Zeitung dem Landratsamt gestellt hat.

Alle Infos zur Corona-Krise im Landkreis Miesbach lesen Sie in unserem Live-Ticker

Die Technik

Die Antwort: Einfach lösen kann die Behörde das Problem nicht. Die Schuld liege beim „nicht stabilen und anfälligen“ Computerprogramm des Freistaats, das die Impfungen steuert. Dieses habe zuletzt vor allem in den Abendstunden immer wieder das Einlesen der QR-Codes auf den Terminbestätigungen verweigert.

Daher konnten die Mitarbeiter die Daten der zu Impfenden nicht sekundenschnell aus dem Computer lesen, sie mussten sie zeitfressend eintippen. Das machte das Aufklärungsgespräch zum Nadelöhr. Vor der Tür stauten sich die Menschen.

Die Gegenmaßnahmen

Die Schlangenbildung ärgere das Impfteam genauso wie die Wartenden, versichert das Landratsamt. Trotzdem könne dieses die Schwachstellen nicht einfach ausmerzen: Auf das Computerprogramm haben die Ärzte keinen Einfluss. Sie müssen mit dem arbeiten, was der Freistaat bereitstellt.

Das Impfzentrum habe daher anderweitig versucht, die Probleme zu mildern: Es habe die Zahl der Zimmer für Aufklärungsgespräche von zwei auf acht erhöht, um das Nadelöhr Datenaufnahme zu weiten. Mehr Zimmer seien räumlich unmöglich. Außerdem habe es die geplante Zeit pro Impfung verlängert, vor dem Eingang einen Sonnen- und Regenschutz sowie Sitzmöglichkeiten aufgebaut und an warmen Tagen Wasser verteilt. Funktioniert der Computer, versichert das Landratsamt, „ist unser System so gut, dass es nicht zur Schlangenbildung kommt.“

Die zu Impfenden können dennoch helfen, die Schlange kurz zu halten: Nicht deutlich zu früh kommen, Lichtbildausweis und Priorisierungsnachweis bereithalten. Das beschleunige den Ablauf.

Bildet sich eine Schlange, sei die Ansteckungsgefahr dennoch gering. Frische Luft, Masken und Abstand – darauf achte die Security – schützten die Wartenden maximal.

Die Gerüchte

Die Probleme zeigen auch, wie wenig Einfluss Impfzentrum und Landratsamt auf das Computerprogramm des Freistaats haben. Gerüchte, nach denen unter anderem Mitglieder von Feuerwehren vorzeitig geimpft wurden, seien daher unwahr, sagt die Behörde. Die zu Impfenden würden dem Zentrum vorgegeben. Dieses könne niemanden vorziehen.

Die Gerüchte entstünden wohl, wenn Feuerwehrler geimpft werden, die regulär an der Reihe sind – nicht weil sie Feuerwehrler sind, sondern zum Beispiel, weil sie Vorerkrankungen haben. Das Landratsamt spüre „eine große Unsicherheit in der Bevölkerung, vergessen oder benachteiligt zu werden“.