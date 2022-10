Corona-Fälle und Personalengpass: Krankenhaus Agatharied nimmt nur noch Notfälle auf

Von: Sebastian Grauvogl

Stark beansprucht: die Notaufnahme im Krankenhaus Agatharied. © Archiv TP

Die Situation am Krankenhaus Agatharied hat sich über das Wochenende weiter zugespitzt. Deshalb nimmt die Klinik bis auf weiteres nur noch Notfälle auf.

Landkreis – Wurden am Freitag noch 32 Corona-Patienten auf den beiden für sie eingerichteten Normalstationen behandelt, waren es am gestrigen Montag schon 49. Zusammen mit drei weiteren in der Intermediate-Care-Einheit und zwei auf der Intensivstation sowie nach wie vor hohen Personalausfällen durch derzeit rund 80 erkrankte Mitarbeiter zog die Klinik dann die Notbremse.

Fokus liegt auf Notversorgung

Die gesamte Woche werden laut Pressesprecherin Melanie Speicher alle „planbaren Leistungen, sofern medizinisch vertretbar, verschoben“. Das Wort „Aufnahmestopp“ möchte Speicher in dem Zusammenhang aber nicht in den Mund nehmen. Zumal ja die Notfallversorgung weiterhin sichergestellt sei. Letztlich sei dies auch der Grund, warum man an anderer Stelle Kapazitäten reduzieren müsse. Ein Ausweichen der Patienten auf andere Kliniken im Umkreis hat laut Speicher wenig Sinn. „Da ist die Lage ähnlich.“

