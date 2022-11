Landrat schwärmt: „Endlich wieder Elferrat!“

Crachia Hausham stellt Prinzenpaare 2022/2023 vor

„Endlich wieder!“ Dieser mit Jubelfreude gepaarte Seufzer der Erleichterung war wohl der meistgehörte Satz bei der Elferratssitzung der Crachia in Hausham.

Hausham – Zwei Jahre durften die Crachianer nicht ihrer Natur und ihrer Bestimmung nachgehen. Corona zwang die Faschingsnarrischen inklusive der drei Crachia-Garden nach dem Jubiläumsfasching 2019/20 zum Schlimmsten – nämlich die Füße still zu halten. „Das war eine unglaublich schwere Zeit“, ließ Moderator Matthias Müller am Freitagabend die nun voll besetzte Faschingshochburg wissen. Kurz ließ er Revue passieren, was sie sich in den zwei Jahren Zwangsabstinenz haben einfallen lassen, um ihrer Bestimmung nachkommen zu können. Aber nur, damit im weiteren Verlauf des Abends das Wort Corona nicht ein einziges Mal genannt werden müsse.

Statt Wunden-Lecken war Feiern angesagt

Statt Wunden-Lecken war Feiern angesagt – und wie. Bis 1.30 Uhr jagte eine Attraktion die nächste. Los ging es mit dem Einzug der Tanz- und Showgarde in roten Glitzerkostümen. Die 24 Tänzerinnen marschierten bei einer eindrucksvollen Light-Show und unter den Klängen von „Survivor“ auf die Bühne, wo der Fanfarenchor und die Trommler schon warteten. Der Jubel über die erste Einlage war noch nicht verebbt, da hob sich der rote Glitzervorhang, und gab das seit zweieinhalb Jahren bestgehütete Geheimnis Haushams preis: das Prinzenpaar Sophie II und Anton II in grünen Glitzerroben. Unmittelbar darauf erhob sich mit überraschtem Gekreische, Jubel und donnerndem Applaus ein schier apokalyptisches Getöse.

+ Ein mehrstündiger Unterhaltungsmarathon erwartete die Besucher der Elferratssitzung im Haushamer Alpengasthof Glück auf. © THOMAS PLETTENBERG

Prinzenpaar hielt zweieinhalb Jahre dicht

Offenbar hatte keiner mit Sophie Berger (31) aus Bad Wiessee und Anton Stögmeier (31) aus Schliersee gerechnet. Die Erzieherin und der Zimmerermeister sind auch privat seit einigen Jahren ein Paar. Ihr Engagement bei der Crachia, das Berggehen und die Vorliebe für Rock- und Metal-Konzerte verbindet die beiden. Kaum waren vom vorhergehenden Prinzenpaar die Insignien der Faschingsmacht übergeben, waren etliche Entschuldigungen fällig.

„Endlich ist es raus“, sagte Sophie II erleichtert und verdrückte ein Freudentränchen. Weder die Eltern, die Chefs und Freunde noch die anderen Gardemädels hatten etwas geahnt. Das Prinzenpaar dankte dem Präsidium, das ihnen die Aufgabe vor zweieinhalb Jahren angetragen hatte, und den handverlesenen Eingeweihten, die sie bis dato unterstützt hatten. Auf Geheiß des Hofmarschalls Benjamin Scherf stieß der Saal aufs neue Paar an.

Atemberaubende Tanzeinlagen

Zwischen den atemberaubenden Tanzeinlagen der Gardemäuse und Teenies, bei denen die Beine flogen, als wären die Gesetze der Erdanziehung außer Kraft, und denen die akrobatischen Anstrengungen nicht mal ansatzweise das strahlende Lächeln aus dem Gesicht fegten, hieß man die Elferräte willkommen: Andreas Dietrich, Tom Leidgschwendner, Christian Baur, Andreas Leidgschwendner, Hans Luitpold, Michael Ertl, Wolfgang Busch, Werner Geltinger, Rainer Linseisen, Max Nowotny und André Hilmes. Crachia-Präsident Alexander Thamm dankte ihnen für ihr Engagement und jubelte: „Endlich geht es wieder los! Denn mia san d’Crachia, und do san mia dahoam.“ Der kleinen Gardemaus Lilly Ross, die am Freitag ihren 10. Geburtstag feierte, überreichte Thamm ein Geschenk und begrüßte dann die Ehrengäste – darunter Bürgermeister Jens Zangenfeind und Landrat Olaf von Löwis mit ihren Frauen.

+ In eleganten Kostümen traten die Garden der Crachia bei ihren Vorführungen auf. © THOMAS PLETTENBERG

Zangenfeind dankte der Crachia fürs Durchhalten und den Beitrag, den die Faschingsgesellschaft für die Gemeinde leiste. Er freue sich auf die Rathaus-Besetzung und bot dem Prinzenpaar die Möglichkeit zur Spontanhochzeit. Der Bürgermeister jedenfalls sei zu allem bereit in dieser Faschingssaison. Löwis unterstrich die Bedeutung der Crachia, die weit über die Landkreisgrenzen bekannt sei. „Ich bin fasziniert, wahnsinnig stolz und total überwältigt“, sagte er und rief ins Publikum: „Endlich wieder Elferrat!“

Entzückendes Kinderprinzenpaar

Zwischen Sketchen und fantastischen Tanzeinlagen wurde dann auch das Kinderprinzenpaar inthronisiert: Prinzessin Hannah Floßmann I (11) aus Schliersee und Prinz Max Arndt I (12) aus Hausham. Die beiden gaben in ihren eisblauen Glitzerkostümen und tanzenderweise ein entzückendes Paar ab. Unterstützt werden sie durch Hofmarschallin Franziska Leidgschwender aus dem ehrwürdigen Crachia-Geschlecht der Leidgschwendners. Wie sehr sie für dieses Amt prädestiniert ist, stellte sie gemeinsam mit ihrem Elferrat-Opa unter Beweis: Beide sanken zeitgleich am Ende der Vorstellung in einen Spagat.

+ Das Kinderprinzenpaar Hannah Floßmann und Max Arndt mit Hofmarschallin Franziska Leidgschwender. © THOMAS PLETTENBERG

Sketche über aktuelle Themen

Es folgten bei immer wechselnden Bühnenbildern Sketche über aktuelle Themen, wie die Energiekrise, das 49-Euro-Ticket oder den perfiden Ampelwald am neuen Bahnübergang. Der Renner dabei war Rudi Hofer als über das Tourette-Syndrom referierender Professor. Für diese Konzentrationsleistung gab es ebenso jubelnden Applaus wie für die Schwarzlicht-Choreografien, bei denen sich neonfarbene Körperteile synchron und elegant über die Bühne bewegten. Bei den „Altgardistinnen“, die mit Après-Ski-Hits wie „Skifoan“ und anderen Trinkliedern performten, stand der gesamte Saal, klatschte und sang.

+ Eine originelle Darbietung jagte bei der Elferratssitzung die nächste. © THOMAS PLETTENBERG

Noch zwei Vorstellungen

Nach der zweiten Pause gab es nur noch ehrfurchtsvolles Staunen für die akrobatischen Tanzeinlagen der Garde: Da wurden mit Schleiern und Lichterketten rausgeputzte Tänzerinnen auf Schultern durch den Saal getragen, elegant hoch gestemmt oder durch die Luft gewirbelt. Silberne Feuerwerkssäulen, ausgefeilte Licht- und Soundtechnik, vor allem aber die sagenhaften Kostüme rundeten die 61. Elferratssitzung zu einer bombastischen Show ab, nach der für die rund 200 mitwirkenden Crachianer die Party erst richtig losging. Ende der Woche müssen sie aber wieder fit sein. Am kommenden Freitag und Samstag gibt es noch zwei weitere Vorstellungen.

