Damit Azubis für Säuglingspflege üben können: Krankenhaus schafft Hightech-Puppe an

Von: Christine Merk

Wie hebe ich ein Baby aus dem Bett? Die Auszubildenden an der Berufsfachschule für Pflege am Krankenhaus Agatharied können das mit Maxi üben. Hightech-Puppe kostet fast 9000 Euro © Krankenhaus

Maxi heißt das neueste Baby im Krankenhaus Agatharied. 9000 Euro hat die Hightech-Puppe gekostet, mit der Azubis der Berufsfachschule für Pflege künftig die Säuglingspflege üben können.

Agatharied – Maxi hat ein hübsches Baby-Gesicht, manchmal blubbert es in seinem Bauch, manchmal weint er – so wie es Babys eben tun. Jedoch: Maxi ist kein echtes Baby, sondern ein Puppe, und zwar eine mit einer wichtigen „Aufgabe“. An Maxi lernen Schüler an der Berufsfachschule für Pflege am Krankenhaus Agatharied, wie man mit einem Säugling umgeht.

Dass sie das können, ist dem Freundeskreis des Krankenhauses zu verdanken, der die Kosten für die sogenannte Simulationspuppe in Höhe von fast 9000 Euro übernommen hat. Krankenhaus-Vorstand Benjamin Berthold ist froh darüber. „Für die Zukunft unserer gewohnt hochqualitativen Pflege ist eine State-of-the-Art-Ausbildung enorm wichtig.“ Moderne Ausbildungsmittel und -methoden seien dafür entscheidend – wenn auch diese kostenintensiven Investitionen mit der regulären Krankenhausfinanzierung nicht leistbar seien.

Schüler können an Puppe Untersuchungen üben

Maxi ist seinem Entwicklungsstand nach etwa acht Monate alt. Die Schüler lernen an ihm alle wichtigen Untersuchungen an Neugeborenen und Säuglingen, sie können die Fontanelle ertasten, Geräusche in der Lunge oder im Magen-Darm-Trakt abhören, Kapillarblut abnehmen und den Kreislauf prüfen. Aber auch die tägliche Pflege können sie üben – ein Baby zu halten, zu wickeln und anzuziehen. Mit Maxi können die Schüler ihre Ängste ablegen und all dies verinnerlichen, schildert Schulleiterin Gabriele Schmidl.

Ein großer Vorteil für den Einsatz im Klinikalltag, betont Pflegedirektor Sven Steppat: „Wenn die Auszubildenden dann zu ihren Praxiseinsätzen ins Krankenhaus kommen, sind sie im Umgang mit Säuglingen bereits vorbereitet und haben weniger Berührungsängste.“ Das gebe den Schülern Sicherheit – und auch den Eltern.

Hochmoderne Investition nur mit Spenden zu stemmen

Die Simulationspuppe sei ein Beispiel dafür, dass die Krankenhäuser die Anforderungen für eine hochmoderne Ausbildung ohne die finanzielle Unterstützung von Vereinen wie dem Freundeskreis nicht stemmen können, sagt dessen Vorsitzender Stavros Kostantinidis. „Dank unserer großzügigen Mitglieder können wir die Anschaffung dieser Hightech-Simulationspuppe, mit einem Preis von fast 9000 Euro ermöglichen.“

Kostantinidis betont, dass solche Investitionen in die Zukunft der Pflege den Patienten und somit der Bevölkerung zugute kämen. Die Simulationspuppe sei nur ein Beispiel von vielen Unterstützungen, die der Freundeskreis dem Krankenhaus Agatharied bereits leisten konnte. Deshalb freut sich Konstantinidis über jedes neue Mitglied.

cmh