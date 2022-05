Haushamer will Tegernsee-Serie drehen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

In der Filmbranche erfolgreich: Felix von Poser ist Chef der Münchner Amalia Film. © Christian Scholle

Derzeit ist die Serie „Herzogpark“ bei einem Streamingdienst zu sehen. Produziert hat sie der aus Hausham stammende Filmschaffende Felix von Poser. Im Interview spricht er über seine künftigen Projekte.

Hausham – Hausham ist bekannt als Ort des Bergbaus und der Industrie. Weniger geläufig ist, dass die Gemeinde auch Größen der Kreativbranche hervorgebracht hat: Mehrere Söhne und Töchter Haushams sind erfolgreiche Film- und Fernsehschaffende. Einer von ihnen ist der Produzent Felix von Poser (39), Geschäftsführer der Münchner Amalia Film. Seine Serie „Herzogpark“ über das gleichnamige Münchner Nobel-Viertel ist derzeit beim Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Herr von Poser, gerade läuft Ihre Serie über den vornehmen Münchner Herzogpark. Warum produzieren Sie als Haushamer nicht eine Serie über Hausham?

Grundsätzlich ist das vorstellbar. Letztlich sind es Menschen, die Stoff für Geschichten liefern, und Menschen gibt es überall. Aktuell habe ich zwei bis drei Projekte über den Tegernsee in der Pipeline. Zum einen die Idee eines Internats am Tegernsee, angelehnt an das Tegernseer Gymnasium mit seinem prächtigen Gebäude samt Wirtshaus, Brauerei und Kloster. Zum anderen sind wir im Gespräch, die Andreas-Föhr-Krimis zu verfilmen, die ja am Tegernsee spielen. Der Tegernsee hat etwas Widersprüchliches: Einerseits Tradition, andererseits ist er gewissermaßen ein reicher Münchner Vorort. Das finde ich spannend.

Wie viel Einfluss hat man als Produzent eigentlich auf Drehbuch und Besetzung einer Serie?

Als Produzent ist man in alle wesentlichen Entscheidungen eingebunden. Man sitzt an der Schnittstelle zwischen Kreativität und Wirtschaftlichkeit: Welche kreative Entscheidung ist die richtige, um die Zuschauer glücklich zu machen? Im Fall von Herzogpark kam die Idee von einer Produzentin, meiner Kollegin. Sie hat auch Stars wie Heike Makatsch an Bord geholt. Allgemein kann man sagen, dass die Hälfte der Filme auf eine kreative Vision des Produzenten zurückgeht, die andere Hälfte auf eine Idee von Regisseur oder Drehbuchautor.

Herzogpark erntet auch schlechte Kritik. Der Spiegel etwa schreibt: „Bussi, Bussi, Gähn.“ Kränkt Sie das?

Insgesamt wird die Serie überwiegend positiv besprochen. Es ist ja häufig so: Die Feuilletons bewerten gerade die Serien als schlecht, die bei den Zuschauern sehr gut ankommen. Til Schweiger zum Beispiel hat keine einzige gute Kritik für seine Filme bekommen. Dabei waren es großartige Publikumserfolge. Aber natürlich lässt es mich nicht kalt, wenn die Presse ihre Finger genau in die Wunden legt.

Warum ist Herzogpark bei einem Streamingdienst zu sehen und nicht im klassischen Fernsehen?

Herzogpark kommt auch ins lineare Fernsehen. Noch in diesem Jahr ist es auf Vox zu sehen. Bei RTL+ finden Leute mit einem spezifischen Interesse etwas, das sie zu beliebiger Zeit anschauen können. Dagegen muss man auf einem 20.15-Uhr-Sendeplatz möglichst viele Zuschauer gleichzeitig bedienen. Interessanterweise ist das Publikum der Streamingdienste gewachsen, ohne dem Fernsehen Publikum wegzunehmen. Streamingdienste haben eine ganz neue Gruppe von Zuschauern erschlossen.

Ihre Schwester ist die Schauspielerin Stefanie von Poser, die man aus zahlreichen TV-Serien kennt. Auch Regisseur Marcus H. Rosenmüller und das Nockherberger Sahra-Wagenknecht-Double Rosetta Pedone stammen aus Hausham. Warum bringt diese Gemeinde so viele Film- und Fernsehleute hervor?

Vielleicht will man, wenn man aus einer Idylle kommt, Geschichten über die Welt erzählen. Der Schauspieler Ben Blaskovic und Produzent Matthias Rosenberger kommen ja auch aus der Region. Allerdings sind meine Schwester und Marcus Rosenmüller nicht ganz unschuldig daran, dass ich Produzent geworden bin (lacht). Meine Schwester hat mein Interesse an der Branche geweckt und Rosenmüller hat mich darauf gebracht, während der Abizeit meinen ersten Kurzfilm zu drehen. Er hat mir dafür sogar seine Kamera geliehen. Und er hat mir immer erzählt, wie toll es an der Filmhochschule ist.

Sie leben inzwischen in München. Kommen Sie manchmal nach Hausham?

Natürlich. Meine Mutter lebt ja in Agatharied. Vor allem während der Pandemie habe ich den Wert der Natur entdeckt. Ich bin sehr gern in den Bergen, im Winter wie im Sommer.

