Der Ruhestand kann ihn nicht bremsen: Diakon Peter Salamon mit Ehrennadel ausgezeichnet

Von: Sebastian Grauvogl

Freudige Überraschung: Peter Salamon (M.) mit Bürgermeister Jens Zangenfeind und Dritter Bürgermeisterin Ria Röpfl. © Georg Jackl

Damit hat der Diakon im Ruhestand nicht gerechnet: Peter Salamon hat die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Hausham erhalten. Noch heute ist er aktiv.

Hausham – Rauf auf die Drehleiter oder runter in den Kanal: Das war Diakon Peter Salamon (75) dann doch ein bisschen zu viel in seinem Alter. „Ich bin lieber auf dem Boden geblieben“, sagt der Haushamer Seelsorger. Also verzichtete er auf die harten Prüfungen für die Spezialausbildung, die er gebraucht hätte, um das Kriseninterventionsteam auch landkreisweit unterstützen zu können. Den Menschen, vor allem aber den Einsatzkräften der Feuerwehr Hausham, blieb Salamon aber selbst im Ruhestand noch tief verbunden. Dafür hat er nun die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Hausham erhalten.

Der „Diakon im Unruhestand“, wie ihn Bürgermeister Jens Zangenfeind launig würdigt, wusste nichts von seinem Glück. Wie in jedem Jahr habe er als Notfallseelsorger an der Hauptversammlung der Feuerwehr im Gerätehaus teilgenommen. Dass er dann plötzlich selbst im Mittelpunkt stand, habe ihn doch ziemlich überrascht, erzählt Salamon. Und auch wenn er sich für gewöhnlich in Bescheidenheit übt und lieber im Hintergrund agiert, habe er sich sehr über die Auszeichnung gefreut.

Diakon im Ruhestand hält noch heute Taufen und Trauungen

Bereits im Dezember habe der Gemeinderat beschlossen, dem seit 2011 im Ruhestand weilenden Diakon die Ehrennadel zu verleihen, berichtet Zangenfeind. Ausschlaggebend dafür sei neben Salamons dienstlichen Engagements vor allem seine große Beliebtheit in der Bevölkerung gewesen. Nach wie vor werde der 75-Jährige oft gebeten, Taufen oder Trauungen zu leiten. „Er ist ein herzensguter Mensch, immer für andere da und setzt sich stets für diejenigen ein, die seine Hilfe und Unterstützung brauchen“, sagt der Bürgermeister. Auch nach seiner aktiven Zeit als Diakon sei er im Ort verwurzelt geblieben. „Er ist ein echter Haushamer geworden.“

Mit Wurzeln kannte sich Salamon schon lange vor seiner Ankunft in der früheren Bergwerksgemeinde aus. Als Gärtnermeister kümmerte er sich um die Pflege der Natur. Dass er damit auch der menschlichen Seele etwas Gutes tun kann, spürte er in seinen Wirkungsstätten in den psychiatrischen Krankenhäusern in Haar, Attl und Gabersee. „Da ist etwas gereift in mir.“

Zur vollen Blüte kam es dann ab 2003 in Hausham. Doch hier hatte es Salamon erst mal mit einer schwierigen Aufgabe zu tun. Es war an ihm, sich zusammen mit dem damaligen Pfarrer Günther Stachnowski um die Neuorganisation der damals noch eigenständigen Pfarrgemeinden Agatharied und Hausham zu kümmern. Doch der Diakon nahm die Herausforderung an – und hatte Erfolg. „Mit seiner offenen und bodenständigen Art hat er schnell Anschluss bei vielen Gemeindemitgliedern gefunden“, erzählt Zangenfeind.

Als Notfallseelsorger bei Feuerwehr Hausham aktiv

Von 2006 bis 2008 war Salamon dann als Pfarrbeauftragter sogar alleine verantwortlich für die Leitung der Pfarrei Hausham. Doch er nutzte diese Gelegenheit und gestaltete mit laut Zangenfeind „unglaublichem Engagement“ eine aktive und lebendige Pfarrgemeinde. Drei Jahre blieben Salamon danach noch mit dem 2008 neu nach Hausham gekommenen Pfarrer Michael Mannhardt, ehe er seinen dann mehr als verdienten Ruhestand antrat.

Doch auch danach blieb der Geistliche seiner Berufung treu. Er half in den umliegenden Gemeinden – vor allem in Gmund und Bad Wiessee – als Diakon aus und wirkte weiterhin als Notfallseelsorger. Die Feuerwehr Hausham, der der heute 75-Jährige seit 2006 eng verbunden ist, ernannte ihn bei der Hauptversammlung 2012 zum „Fachberater Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst“.

Quasi an selber Stelle hat Salamon nun zehn Jahre später die Goldene Ehrennadel der Gemeinde erhalten. Auch – oder gerade weil – er als Geistlicher stets auf dem Boden geblieben ist.

sg