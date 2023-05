Deutlich mehr Unfälle, weniger Straftaten: Polizei Miesbach stellt Sicherheitsbericht vor

Von: Sebastian Grauvogl

Bericht vorgestellt: (von vorne im Uhrzeigersinn) Simon Irger (stellvertretender Dienststellenleiter), Patrick de Raef (Sachbearbeiter Verkehr), Katharina Schreiber (Dienststellenleiterin) und Rainer Kehrer (Leiter Kriminalpolizei) mit den Bürgermeistern des Inspektionsbereichs. © tp

Ein kleines Minus bei den Straftaten, ein deutliches Plus bei den Unfällen: Das sind die Kernaussagen des Sicherheitsberichts der Polizeiinspektion Miesbach für das Jahr 2022.

Hausham/Miesbach – Ein positives Vorzeichen vor den Zahlen ist im Sicherheitsbericht der Polizei – mit Ausnahme der Aufklärungsquote – kein Grund zur Freude. So nahmen die anwesenden Bürgermeister im Sitzungssaal des Haushamer Rathauses erleichtert zur Kenntnis, dass das Führungspersonal der Polizeiinspektion Miesbach im vergangenen Jahr mit 1397 Strafen ein Minus von 61 Straftaten (4,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr in ihrem Dienststellenbereich (Miesbach, Hausham, Schliersee, Fischbachau und Bayrischzell) registriert hat. Fast schon alarmierend hingegen fiel das Plus von 155 Verkehrsunfällen aus – satte 18,6 Prozent mehr als 2021.

Weil diese Zahlen alleine noch nicht viel aussagen, schlüsselten Dienststellenleiterin Katharina Schreiber, ihr Stellvertreter Simon Irger, Kripo-Chef Rainer Kehrer und Verkehrssachbearbeiter Patrick de Raef die Statistiken im Detail auf. Zunächst die zur Kriminalität, dann die zu den Unfällen.

Straftaten

Die wichtigste Botschaft vorab: Die Häufigkeitszahl (Zahl der angezeigten Straftaten hochgerechnet auf 100 000 Einwohner) lag im Dienstbereich Miesbach bei 3748 und damit sowohl unter dem Landkreis- (4145), wie auch unter dem Bayern-Wert (4260). Der leichte Rückgang bestätige den Trend der vergangenen Jahre, erklärten die Vertreter der Polizei. Von 76,5 auf 69,9 Prozent gesunken ist derweil auch die Aufklärungsquote, wobei Miesbach auch hier noch besser dasteht als der gesamte Landkreis (64,4 Prozent).

Nimmt man die einzelnen Deliktbereiche, zeigt sich ein gewohnt heterogenes Bild. Folgende Entwicklungen stellten die Beamten fest: 34 Sexualdelikte (+1 im Vergleich zum Vorjahr, seit 2019 vermehrt Verbreitung von Kinderpornografie), 256 Rohheitsdelikte (+24), 223 Eigentumsdelikte (+26, darunter zwei Wohnungseinbrüche), 134 Sachbeschädigungen (-4). Eine erfreuliche Stagnation gab es bei den versuchten oder vollendeten Straftaten gegen das Leben, hier wurde nämlich wie 2021 keine registriert. Einen starken Aufwärtstrend hingegen verzeichnete die Polizei bei den Vermögensdelikten (557, +126), wobei hier vor allem Computerbetrug über das Internet ein großes Thema ist. Traditionell stark von der Kontrolltätigkeit der Beamten hängt derweil die Rauschgiftkriminalität ab. 2022 gab es hier 151 Anzeigen (+16).

Unfälle

Noch stärker als die Verkehrsunfälle an sich sind die Unfälle mit Personenschaden gewachsen. Bei 157 Kollisionen wurden Betroffene verletzt (+28), ein Plus von 21,7 Prozent. 151 wurden leicht-, 32 schwer verletzt (mindestens 24 Stunden stationäre Behandlung). Die traurigste Nachricht: Während 2021 niemand im Straßenverkehr zu Tode kam, starben 2022 drei Personen. Als Hauptursache bei den Unfällen mit Schwerverletzten hat die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit (23 Fälle), Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärts-, Ein- und Anfahren (4), Alkohol- oder Drogeneinfluss (4) sowie Fehler beim Überholen oder Vorbeifahren (1) ausgemacht. Bei den 16 Unfällen unter Alkoholeinfluss wurden drei Personen schwer und vier leicht verletzt. Der Spitzenwert lag bei 2,87 Promille. Des Weiteren ereigneten sich wie schon 2021 zwei Schulweg- sowie 60 Fahrradunfälle (+1). Ein Radler wurde dabei getötet, zwölf schwer und 48 leicht verletzt. Der Anteil der Pedelecs lag bei 35 Prozent. Die Kleinunfälle mit Autos näherten sich mit 544 (+59) wieder dem Niveau von 2020 (598).

Auch über ihre Geschwindigkeitskontrollen gaben die Polizeivertreter noch Auskunft: 163 Messungen seien 2022 im Dienstbereich erfolgt, 139 an Unfallhäufungsstellen und besonders auffälligen Gefahrenstellen. Dabei wurden 627 Verkehrsteilnehmer beanstandet. 257 von ihnen erhielten Anzeigen, zehn ein Fahrverbot.

