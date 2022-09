Diamantene Hochzeit in Hausham: Sepp und Kunigunda Grill feiern 60 Jahre - Bürgermeister gratuliert

Von: Jonas Napiletzki

Mit Hausham eng verbunden: Sepp und Kunigunda Grill feiern ihren 60. Hochzeitstag. Auf ein Glas Sekt war auch Bürgermeister Jens Zangenfeind vorbeigekommen. © tp

Sepp Grill hat ein bewegtes Leben. Die Konstante darin ist seit 60 Jahren seine Frau Kunigunda. Die beiden feiern nun ihre Diamant-Hochzeit, auch Bürgermeister Jens Zangenfeind gratulierte.

Hausham – Beruflich hatte Sepp Grill ein bewegtes Leben. Die Konstante darin ist seit genau 60 Jahren seine Frau Kunigunda. Die beiden feierten kürzlich ihre Diamant-Hochzeit, auch Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind gratulierte persönlich. Selbstverständlich war das alles nicht.

„Sepp, dein Papa muss dir was sagen“, hatte seine Mutter kurz nach seiner Lehrzeit zu ihm gesagt. Rückblickend ist es noch einmal gut gegangen mit dem, was seine Eltern beruflich mit ihm vorhatten. Sein Vater eröffnete Grill, er solle doch im Bergwerk in Hausham anfangen.

Zufallsbegegnung führte die beiden zusammen

„Ich hab schon gewusst, was auf mich zukommt“, sagt Grill. Er ging trotzdem ins Bergwerk und arbeitete – obwohl eigentlich Maschinenbauer gelernt – als Grubenschlosser. Später, als ihm das Bergwerk nicht mehr gefiel, ging Grill ans Technikum in München. Ein Dozent empfahl ihn von dort weiter an den Bodensee. „Sie sind der berufene Meister“, habe der Chef ihm gesagt. Danach, den Meisterbrief eingetütet, konnte Grill wieder im Bergwerk anfangen. Und weil das ein dreiviertel Jahr später dicht machte, landete Grill in der WMF-Fabrik im ehemaligen Pförtnerhaus.

So weit herumgekommen, hätte er doch fast die Ankunft seiner künftigen Frau verpasst. Es war 1959, die frisch in Erlangen examinierte Krankenschwester hatte eine Stellung im Knappschaftskrankenhaus in Hausham gefunden. Die beiden kannten sich freilich nicht – trafen sich aber ganz zufällig auf einer Silvesterparty in Hausham. „Es ging recht schnell“, erinnert sich Gundy Grill und lacht. Drei Jahre später, 1962, heirateten die beiden.

Bei der SG Hausham schauen die Grills ihrem Enkel beim Kicken zu

In den Jahren danach zog der berufliche Wandel an Sepp Grill weiter vorbei. Angefangen im WMF-Werk hatte er als Metallschleifer. Dann entschieden neue Führungskräfte, die Produktion auf Kunststoff-Einweggeschirr umzustellen. „Das hat in den Kantinen nicht so einen Lärm gemacht“, sagt Grill. Doch der neue Trend währte nur kurz, der Abfall wurde den Menschen zu viel, die Produktion wieder eingestellt.

Ein solches Hin- und Her erlebte der heute 88-Jährige privat nicht. Nicht nur, dass er 30 Jahre lang für die SPD im Gemeinderat saß. Er und Gundy Grill (86) hatten abseits des Ehrenamts und des Berufs gemeinsame Interessen. „Der Sport hat uns immer verbunden.“ Skifahren, eine gesunde Lebensweise, das sind „unser beider Maßstäbe“, wie Sepp Grill erklärt. Bis heute sitzen sie gemeinsam beim Fußball der SG Hausham auf den Zuschauerbänken. Mittlerweile können sie ihren Enkel anfeuern.

Auf dem Papier heirateten sie in Hausham, kirchlich in der Basilika Vierzehnheiligen in Oberfranken. „Der Onkel meiner Frau war dort Pfarrer“, sagt Grill. Stolz auf zwei Kinder und Enkel feierten sie nun, sechs Jahrzehnte später, ihren Hochzeitstag in ihrer Stube. Im Wirtshaus stoßen sie noch in großer Runde an. Auf 60 Jahre – „die sind nach ein paarmal Umschauen um“. nap

